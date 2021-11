Razmere na cestah zimske, sneg ponekod že povzročal nevšečnosti

Meja sneženja se je po napovedih sinoči skoraj povsod po državi spustila do nižin. Občasno je ponekod močno snežilo; zaradi novozapadlega snega so imeli na območju občin Solčava, Velenje, Vojnik, Kranj, Naklo, Lovrenc na Pohorju, Ravne na Koroškem Hrastnik, Sveta Ana, Žalec in Maribor veliko dela gasilci in druge službe, je razvidno iz poročila Centra za obveščanje RS.

Regijski centri za obveščanje po državi so po do zdaj znanih podatkih zabeležili 17 dogodkov in aktivirali 11 prostovoljnih in eno poklicno gasilsko enoto. Gasilci so imeli največ dela z odstranjevanjem podrtih dreves, ki so se pod težo snega podrla na cestišča in ovirala promet.

V Savinjski regiji je zapadlo od pet do 40 centimetrov snega, celjska zimska služba pa je akcije začela v nedeljo okoli 23. ure. Največ dela je bilo z odstranjevanjem drevja in vej s cestišča zaradi južnega snega, je danes za STA povedal vodja službe Damjan Maček. Zastojev v prometu ni bilo, trenutno so vse ceste v regiji prevozne, ponekod pa je na cestah snežna brozga.

Najmanj snega je po njegovih besedah zapadlo na območju Celja, in sicer okrog pet centimetrov, največ pa na Pavličevem sedlu in v Logarski dolini, kjer je zapadlo 40 centimetrov snega.

Razmere so po večini Slovenije zimske. Kot voznike opozarja Prometno-informacijski center, naj se na pot odpravijo prej, s primerno zimsko opremo, povečajo naj varnostno razdaljo in hitrost prilagodijo razmeram na cesti. Zaradi čiščenja in posipanja cest promet ponekod poteka počasneje.

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta, verige pa so obvezne čez prelaz Korensko sedlo. Prepoved za preklopnike in polpriklopnike je na cestah Ajdovščina - Col - Črni Vrh - Godovič. Cesta Volče - Solarji je zaprta, na cesti Tolmin - Kobarid je oviran promet zaradi vej in dreves, ki visijo na cesto.

Čez dan bo sneg ponehal

Danes bo sprva še oblačno, sneženje pa bo povsod ponehalo, napoveduje Arso. Čez dan se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 10 Celzija. Jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo mrzlo in ponekod po nižinah megleno.