Anže Logar je najpomembnejša novica tokratne ankete Mediane

V ponedeljkovem Delu bomo objavili novo anketo inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana za našo medijsko hišo. Tudi tokrat se zdi, da bodo odzivi nanjo burni, podobno kot so bili ob novembrskem merjenju utripa volilnega telesa, ki je pokazalo na strmoglavljenje Roberta Goloba in njegovega Gibanja Svoboda. Kaj torej kaže tokratna javnomnenjska poizvedba?

Zvezda tokratnega merjenja je vsekakor novi-stari politični obraz na desnici.

Gostja podkasta Moč politike Janja Božič Marolt se strinja z oceno, da je glavna novica tokratne raziskave Anže Logar in njegovo prepričljivo vodstvo na lestvici politikov.

Kaj smo še ugotovili na temelju rezultatov najnovejše javnomnenjske poizvedbe?

Najprej, da se nadaljuje trend padanja podpore Gibanja Svoboda. Sogovornica pa opozarja še na pomemben premik v stopnji odbojnosti SDS. Delež odgovorov na vprašanje, koga gotovo ne bi volili, se je namreč pri največji opozicijski stranki Janeza Janše v mesecu dni namreč pomembno znižal in prvič padel pod 40 odstotkov.

Po drugi strani pa se je močno povečala stopnja odbojnosti Gibanja Svoboda. Ta presega že četrtino vprašanih in se je od maja lani, ko smo jo izmerili prvič, s sedmih odstotkov povečala za skoraj štirikrat. Tudi ta mesec se je znižala ocena dela vlade.

Absolutni zmagovalec med strankami pa je SDS

»Operiram s številkami, ki izhajajo iz Medianinih raziskav in te kažejo, da bi bil SDS absolutni zmagovalec volitev v tem mesecu, pa tudi v minulem in predpreteklem mesecu,« analizira gostja podkasta. Dodaja pojasnilo, da se rezultati javnomnenjske raziskave nanašajo na celotno populacijo, dejstvo pa je, da se volitev udeležuje le približno polovica volilnih upravičencev. »Ko analiziramo te podatke, je jasno, da bi bil v tem trenutku absolutni zmagovalec volitev SDS, sledita Gibanje Svoboda in SD.«

SDS bi bil absolutni zmagovalec volitev ta mesec, pa tudi v minulem in predpreteklem mesecu. Janja Božič Marolt

Kaj se bo po njenem mnenju z javnomnenjsko podporo Gibanju Svoboda dogajalo v prihodnje? »Trendi kažejo, da bi se lahko nadaljevalo minimalno počasno padanje podpore. Je pa to v veliki meri odvisno od njihovega delovanja, če bodo prešli k dejanjem in torej uresničili vsaj nekaj od tistega, kar so napovedovali.« Ne gre pozabiti na anketo za Delo, dodaja, ki je pokazala, da približno enak delež vprašanih meni, da bi vlada morala odstopiti oziroma naj konča mandat. »Torej večinsko mnenje ni, da bi morala ta vlada oditi.«

Po oceni Janje Božič Marolt je vse manj možnosti, da bi na volitvah volivci spet volili 'novi obraz'. »Ker pa mediji lahko soustvarjate novi prihodnji obraz ali pa novega prihodnjega premiera, je to dejansko v rokah medijev.«

Pred približno dvema tednoma smo v Mediani zaradi medijskih zapisov, da Roberta Goloba rušijo strici iz ozadja in različni centri moči, v uredništvu naročili anketo, v kateri smo želeli ugotoviti, kaj o vzrokih za padanje podpore vladajočim meni volilno telo. Rezultati so bili porazni za vlado in Golobovo ekipo, ki da se ruši sama s svojo neučinkovitostjo. Tudi ta anketa je na družbenih omrežjih povzročala razburjenje.

»Mediana jamči za ustrezno kakovost podatkov, dejstvo je, da nikakor ne morem reči, da gre za karkoli iz ozadja. V rezultatih ankete se zrcalijo odgovori ljudi; mi pa pri tem poskrbimo za reprezentativen vzorec in skrbno pazimo, da so vprašanja objektivno postavljena ... Priznam, da se večkrat počutim kot največji pljuvalnik v Sloveniji, na nas letijo kritike tako z leve kot z desne. Dejstvo pa je, da so rezultati absolutno objektivni. Nimam telefonov politikov, Mediana si pač s politiki ni na ti.«

Ker Mediana v anketi ugotavlja izjemno močno zasidranost Anžeta Logarja na lestvici politikov, je na mestu tudi vprašanje, ali naj se torej odloči in svoj samostojni politični potencial zunaj SDS preizkusi že na evropskih volitvah junija prihodnje leto in ne čaka na državnozborske.

»Če izhajam iz podatkov, je dejstvo, da je zelo visoko pozicioniran, kar zadeva zmagovalce na evropskih volitvah. Pridobiva iz vseh strank, ne le iz bazena SDS in NSi, nekaj podpore pridobiva tudi iz bazena neodločenih. Sam se bo torej moral odločiti, kaj storiti. Je pa dejstvo, da evropske volitve sicer niso najboljši pokazatelj izida na državnozborskih volitvah. So pa opomin in opozorilo. Na evropskih volitvah namreč ne volimo strank, pač pa posameznike in Anže Logar bi na njih zagotovo krepko dobil,« je povedala Janja Božič Marolt.

Najnovejša anketa za Delo med drugim še kaže, da se je spet povečal delež tistih, ki ne bi volili nikogar. To je po besedah gostje tokratnega podkasta Moč politike posledica odpora, vse več ljudi se počuti izigrane in celo zavračajo institut volitev.