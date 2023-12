SDS se distanciranje od Logarja obrestuje

V nadaljevanju preberite:

Kdo so tisti, ki so Anžeta Logarja, za zdaj še poslanca SDS, postavili na vrh barometra priljubljenosti politikov? Ustanovitelj Platforme sodelovanja je, kot smo objavili včeraj, po najnovejši anketi inštituta Mediana za Delo dosegel tudi največjo rast ocene med vsemi uvrščenimi politiki na lestvico. Križanje podatkov kaže zanimivo sliko Logarjevih podpornikov.

Analiza podatkov iz ankete kaže, da Anže Logar nadpovprečno velik delež ocen 4 in 5 prejema od anketiranih, ki so starejši od 65 let. Kaj pa glede geografskega izvora vprašanih, kje je najbolj priljubljen in kako izobraženi ga podpirajo? Analiza je med drugim še pokazala, da se je Janezu Janši, po tem, ko se je SDS distancirala od Logarja, močno povečal delež najvišjih ocen med podporniki SDS, in se v decembrskem merjenju zvišal s 34 odstotkov na 55 odstotkov.