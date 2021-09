Mestna občina Ljubljana zavrnila zahtevek zasebne šole

V nadaljevanju preberite:

Inštitut montessori je Mestni občini Ljubljana sredi septembra poslal zahtevek za povrnitev materialnih stroškov za avgust v vrednosti 1043 evrov. Do 10. avgusta so uveljavljali 85 odstotkov, od 11. avgusta pa stoodstotno povrnitev stroškov. Takrat je namreč začela veljati novela zakona o organizaciji ter financiranju vzgoje in izobraževanja, po kateri zasebnim šolam za obvezni program pripada sto odstotkov sredstev, za razširjeni program pa 85 odstotkov sredstev. Občina je zahtevek, za zdaj edini tovrsten, zavrnila. Še vedno namreč čakajo na odgovore, kako se bo ugotavljalo, koliko časa zasebna šola izvaja obvezni program in je torej v tem delu upravičena do stoodstotnega povračila stroškov. Kaj naj naredijo na eni strani občine in na drugi strani zasebne šole, z ministrstva za izobraževanje še niso odgovorili.