Miha Kordiš pojasnjuje, zakaj se nova stranka ne bo imenovala Levo krilo

Kot smo poročali, poslanec Miha Kordiš po razhodu z nekdanjo stranko načrtuje novo stranko. »Delamo zelo konkretno, terensko, s pristopi, ki ljudem vračajo zaupanje. Upor proti kapitalu je mogoč in izvedljiv, nepopustljiva politika pri uveljavljanju temeljev svojega je programa nujna,« je zapisal v sporočilu za javnost in najavil, da načrtuje ustanovitveni kongres za jesen. Kdaj točno bo ta, še ni hotel govoriti. Prav tako ne, kdo vse je med somišljeniki.

So pa sporočili, da se bodo poimenovali v Mi, socialisti! Zakaj ne Levo krilo, s katerim se je Kordiš že podpisoval? »V vsebinskem smislu je bilo ime preveč obremenjeno z dogajanjem zadnjih dveh let,« je pojasnil za Delo.

Njihov namen je rehabilitirati socializem. Ta je, kot navajajo, postal tarča posmeha, diskreditacije, strahu in priučenega sramu. »Kapitalizem ni porazil socializma z argumenti, ampak s propagando,« navajajo in dodajajo, da so ga označili za grožnjo, izgnali iz političnega prostora in ga spremenili v zgodovinsko opozorilo, in ne v možno prihodnost. Pri tem je zamolčano dejstvo, da so ključne družbene pridobitve rezultat socialističnih bojev, in ne religije prostega trga, na primer delavske pravice, javno zdravstvo, brezplačno šolstvo ... Kot še poudarjajo, je skrajni čas, da besedo socializem spet vrnemo ljudem. Brez oklepajev, brez ciničnega podtona in brez strahu.

»Biti socialist danes pomeni verjeti, da človek ni strošek. Da življenje ni pogodba. Da skupno ni napaka sistema. Biti socialist pomeni videti posledice sistema, ki dobiček postavlja pred ljudi. Biti socialist pomeni biti pripravljen ta sistem preizpraševati in ga spremeniti,« so navedli Kordiš in njegovi somišljeniki v sporočilu za javnost.