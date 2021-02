Milijon hitrih testov v Slovenijo predvidoma konec marca

Na ministrstvu za zdravje so za STA pojasnili, da pričakujejo teste na novi koronavirus iz skupnega evropskega naročila konec marca. Gre za milijon testov. Pri tem se pričakuje tudi objava javnega razpisa, s katerim naj bi ministrstvo kupilo milijon hitrih testov.Pol milijona hitrih testov, ki jih je država za potrebe množičnega testiranja prebivalstva v decembru kupila od podjetja Majbert Pharm, je pošlo. Čeprav so sprva na ministrstvu za zdravje napovedovali, da bodo še v decembru objavili razpis za nakup dodatnih milijon hitrih testov, pa naj bi bil objavljen v teh dneh. V torek so na ministrstvu za STA pojasnili, da so razpis poslali v objavo na Portal javnih naročil, kjer pa sicer še ni bil objavljen.Slovenija si tudi obeta hitre teste iz evropskega skupnega javnega naročila. Pri evropski komisiji so sicer za STA pojasnili, da vodijo dva postopka s hitrimi testi. Prvi je donacija članicam v okviru nakupa 20 milijonov testov, od tega dobi Slovenija po navedbah komisije 100.000 testov. Druga je skupno naročilo, pri katerem sodeluje Slovenija, pogodbe naj bi podpisali kmalu.Poleg tega hitre teste za zdravstvene ustanove s skupnim javnim naročilom kupuje tudi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, kjer pa so za STA pojasnili, da postopek izbire med prejetimi ponudbami še poteka, odločitev bo znana predvidoma konec prihodnjega tedna.