Mini medeni teden Borisa in Carrie

Britanski premier Boris Johnson in njegova tretja žena Carrie sta si za enotedenske počitnice izbrala Slovenijo. To so včeraj potrdili tudi v uradu slovenskega premiera Roberta Goloba. Na Gregorčičevi so povedali, da srečanje med slovenskim in za zdaj še vedno aktualnim britanskim premierom, ki bo britansko vlado vodil še natanko mesec dni, ni predvideno.

Niti urad slovenskega premiera niti v Londonu niso hoteli povedati, kjer naj bi bila Boris in Caroline 'Carrie' Johnson, ki menda, kot so zatrdili nekateri angleški tabloidi, preživljata zapozneli medeni teden v Sloveniji. Po vsej verjetnosti sta 56-letni premier in njegova 33-letna žena na Jezerskem, in sicer v Vili Planinka. Do tja naj bi ju, po nekaterih informacijah, seveda povsem neuradnih, spremljali slovenski policisti, ko sta v začetku tega tedna pristala na Brniku. Nadaljnje varovanje para so prevzeli britanski varnostni agenti. Čeprav počitnikovanje na Jezerskem ni uradno potrjeno, je mogoče na nekaterih slovenskih novičarskih portalih prebrati, da naj bi Johnsona videlo nekaj ljudi. Sicer niso bili prepričani, ali je bil on, menda pa mu je bil podoben.

Počitnikovanje britanskega premiera na Jezerskem ni uradno potrjeno. FOTO: Dejan Javornik

Ko smo spraševali ljudi na Jezerskem, ali so videli Borisa Johnsona, nam je dekle na bencinski črpalki nasproti Vile Planinka dejalo, da ni videla nikogar in je šele zdaj slišala, da naj bi bil pri njih Johnson z ženo in šestimi varnostniki, ki baje spijo nekje drugje, ne v Planinki. Lastnica bližnjega frizerskega salona nam je dejala, da je šele od nas izvedela za morebitno bivanje Johnsonovih pri njih, od znanih ljudi je te dni na Jezerskem videla le Jana Plestenjaka.

Boris in Carrie Johnson sta se poročila konec maja lani, njuna poročna slovesnost v Westminstrski katedrali je bila precej skrivnostna. Poroko sta morala zaradi protikoronskih pravil opraviti z omejenim številom svatov, večino sta povabila v zadnjem trenutku. Da se bo premier poročil, niso vedeli niti nekateri Johnsonovi najtesnejši sodelavci. To sta pred nekaj tedni popravila z velikim poročnim slavjem na angleškem podeželju in očitno nadaljevala mini medene počitnice v Sloveniji.

Vila Planinka, kjer se že na vhodu zahvaljujejo za varovanje zasebnosti njihovih gostov. FOTO: Dejan Javornik

Kritične osti doma

Kako je zgodba o Johnsonu v Sloveniji sploh prišla v javnost? Največ zaslug za to imajo britanski tabloidi, ki so se v četrtek z naslovi, kot sta Dopustuje, medtem ko Velika Britanija gori ​in Dezerterska vlada – Boris Johnson in Nadhim Zahawi na dopustu, Velika Britanija pa je na robu recesije, spraševali, kako to, da premiera Johnsona in finančnega ministra Zahawija ni na delovnem mestu. In to potem, ko je v sredo zvečer Andrew Bailey, guverner angleške centralne banke Bank of England, ob tem, ko je banka dvignila obrestne mere v boju proti inflaciji, ki naj bi dosegla že 13 odstotkov, še opozoril, da se Velika Britanija nevarno hitro bliža gospodarski recesiji in da bo vanjo najverjetneje vstopila sredi jeseni. Čeprav so v Downing Streetu 10 zatrdili, da je vse pod nadzorom, da sta premier in finančni minister v stalni zvezi z vlado v Londonu, so se seveda takoj oglasili v opozicijskih vrstah in ena od vodilnih laburistk Angela Rayner je vse skupaj komentirala z besedami, da so »torijci najprej sesuli gospodarstvo, zdaj pa jih ni, ko je treba kaj narediti«.

Vila Planinka, kjer naj bi počitnikovala Boris in Carrie Johnson. FOTO: Dejan Javornik

Srečanje Goloba z Johnsonom ni predvideno.

Od znanih ljudi je frizerka te dni na Jezerskem videla le Jana Plestenjaka.

Torijci so najprej sesuli gospodarstvo, zdaj pa jih ni, ko je treba kaj narediti.

Bivanje v Sloveniji ni prvi počitniški »greh« Borisa Johnsona. Britanski mediji so ga pred letom dni, ko so talibi v Afganistanu hitro napredovali proti Kabulu, kritizirali, ker je dopustoval v Somersetu. Podobno se je zgodilo, ko so Američani in Britanci obtičali v Kabulu po padcu afganistanske vlade, Johnson pa je v tem kaosu odšel za štiri dni na dopust. Tudi dopust, ki si ga je lani privoščil v Španiji, v vili lorda Goldsmitha, je bil tarča kritik, zlasti zato, ker nikoli ni predstavil javnosti, kdo je plačal ta oddih in kako.