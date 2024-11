(KOMENTAR) Kaotičnost v slovenski zunanji politiki

V nadaljevanju preberite:

Države z državotvorno tradicijo imajo jasno napisane zunanjepolitične dokumente, ki izražajo nacionalni interes. Slovenija ne sodi v to kategorijo držav. V Sloveniji velja strategija zunanje politike za plen vsakokratne koalicije, ko je njena politična barva drugačna od prejšnje. Suverenistično in višegrajsko orientirano strategijo, ki še ni dočakala treh let, zdaj nadomešča bojda deideologizirana, depolitizirana in feminizirana strategija, ki jo sestavlja vlada Roberta Goloba.

A Slovenija ima še večji problem od politično-konceptualnega. Sedanje rivalstvo med ključnimi zunanjepolitičnimi akterji levega pola.