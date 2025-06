Minister Papič: Izrednim študentom z novim zakonom pomagamo

V nadaljevanju preberite:

Ob tretji obletnici vlade Roberta Goloba so na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije poudarili, da je ključno delo, ki so ga opravili, skorajšnje sprejetje novega zakona o visokem šolstvu. Ta predvideva znaten dvig financiranja visokega šolstva. Zakon je po navedbah ministra Igorja Papiča v celoti usklajen, v sredo ga bo obravnaval pristojni odbor DZ.

Predlog zakona uvaja tako imenovani časovno prilagojeni študij, ki omogoča, da izredni študenti en letnik opravljajo dve leti in zanj plačajo eno leto študija. Nestrinjanja je bilo veliko, priznava Papič, pravi, da se je z izrednimi študenti sestal dvakrat in da jim pomagajo: »Zagotovil sem jim, da se zanje ne bo spremenilo popolnoma nič, razen to, da se bo študent na začetku študijskega leta lahko odločil, da ne bo opravljal vseh obveznosti, ampak, recimo, polovico, in opravljanje letnika podaljšal na dve leti.«

Minister je bil jasen: »Ne govorite mi, da je nekdo, ki je polno zaposlen v službi in pride domov ob petih, šestih, sposoben študirati enako kot nekdo, ki samo študira. Prihajam s fakultete, kjer smo ukinili izredni študij, ker študentom ni uspelo ničesar narediti ob službi.«