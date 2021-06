Minister za zdravje: Orožje imamo, prav je, da ga uporabimo vsi

Kraji in datumi cepljenja Ljubljana, 19. in 20. 6. 2021 – od 14.00 do 20.00 – Gospodarsko razstavišče, cepivo AstraZenece (4260 odmerkov). Cepljenje bo odprto za vse zainteresirane, se bodo pa osebe vseeno morale prijaviti na določen termin, da bi zagotovili čim bolj organizirano cepljenje. Povezava do terminov bo objavljena na njihovi spletni strani.

Posveti Danes ob 14. uri bo bo v Veliki dvorani Predsedniške palače pri predsedniku Borutu Pahorju posvet vodilnih strokovnjakov in strokovnjakinj s področja medicine, farmacije, kemije in mikrobiologije o cepljenju proti covidu -19.

posvet vodilnih strokovnjakov in strokovnjakinj s področja medicine, farmacije, kemije in mikrobiologije o cepljenju proti -19. V torek, 15. junija, ob 17. uri pa Zdravniška zbornica Slovenije organizira Javni posvet – vse o cepljenju proti covidu -19 za otroke od 12. leta naprej, nosečnice in doječe matere, ki se ga bo možno udeležiti tudi prek videopovezave zoom . Posvet je namenjen vsem prebivalcem in prebivalkam, ki bi želeli pridobiti več dodatnih strokovnih informacij o napovedani tematiki.

Po tem, ko so bila cepljenja brez vnaprejšnjega naročanja že organizirana v Celju, Krškem in Sevnici, bodo še nekatera druga cepilna mesta v prihodnjih dneh in tednih lahko poleg cepljenja naročenih oseb omogočila cepljenje brez naročanja – na določene vnaprej javno objavljene termine. V Mariboru bodo nenaročene cepili 18. junija, v Ljubljani 19. in 20. junija, v Celju bodo akcijo ponovili 14. in 21. junija. Že danes in jutri pa se lahko vse zainteresirane osebe cepijo v Trbovljah, Domžalah, Murski Soboti in na Notranjskem.Orožje imamo, prav je, da ga uporabimo vsi in z njim povrnemo svoj vsakdan, je na današnji novinarski konferenci v organizaciji Zdravniške zbornice k cepljenju pozval minister za zdravje. Po njegovem je ključno, da se prebivalci Slovenije odločimo za cepljenje. Danes bodo na to temo številna srečanja, med drugim tudi pri predsedniku države. Vsi dogodki bodo potekali v želji, da se prebivalce glede cepljenja čim bolj opolnomoči. Samo zadostna precepljenost nas vodi iz epidemije, je poudaril Poklukar.»V zadnjih dneh se epidemiološka situacija izboljšuje in največ zaslug za to gre cepljenjem oziroma prebivalcem, ki se zanj odločajo. Zasluge gredo tudi vsem cepilnim centrom in zdravstvenim delavcem,« zato se je minister zahvalil vsem.»15. junij je predviden kot zadnji dan razglašene epidemije. To pa še ne pomeni, da je je konec. Boj s koronavirusom bo ostal, trajal bo še kar nekaj časa, upamo, da nekaj mesece, in ne več let,« je še dejal minister, ki pravi, da je treba reprodukcijsko število, ki je trenutno 0,8, znižati na vsaj 0,7 in širjenje virusa omejiti na najmanjšo možno raven. Ključno pri tem se mu zdi, da stroka odgovori na vse dvome, na vsa vprašanja, da pove, da so cepiva varna in učinkovita.Trenutno imamo dovolj cepiva, je povedal Poklukar, zato lahko v prihodnjih dneh prehajamo na bolj domač način cepljenja, to je brez naročanja. Cepilnim centrom bodo tako razdelili večje količine cepiva, na ta način pa bo mogoča organizacija dnevov odprtih vrat. V zvezi z organizacijo tega že potekajo vsi potrebni dogovori., predsednica Zdravniške zbornice, je dejala, da bodo zdaj cepljenje ljudje lahko prilagodili svojim delovnim obveznostim in načinu življenja. Pojasnila je, da je cepljenje ogromen organizacijski in strokovni zalogaj: »Tak obsežni način organizacije cepljenja je sam po sebi zanimiv in ga nismo imeli od začetka 70 let, ko smo imeli cepljenje proti črnim kozam. Prav je, da so ljudje seznanjeni, kakšno delo je vloženo v te dogodke, in se bodo morda tudi zato odločili za prihod na cepilno mesto.Cepljenje po njenih besedah dobro poteka. Pri številu razdeljenih prvih odmerkov po njenem zaostajamo za nekaj točk, pri drugem pa smo nekoliko hitrejši od evropskega povprečja. »Zdravniki bi si želeli, da se celjenje čim bolj pospeši, saj bomo le tako preprečili zaplete in hospitalizacije.«V ZD Maribor so porabili 113.495 cepiv. Prvi odmerek je prejelo 70.018 pacientov, kar predstavlja 49,3 odstotka ljudi, za katere skrbi njihov zdravstveni dom. Da bi dosegli 60-odstotno precepljenost, morajo v Mariboru cepiti vsaj 84.000 ljudi, torej jih morajo še okoli 14.000. »Izkušnje iz Izraela kažejo, da takrat, ko se prebije ta neka magična meja 50 odstotkov, tudi stvari lažje stečejo,« je poudaril direktor ZD Adolfa Drolca Maribor. Od januarja v Mariboru dela sto ljudi cele dneve, da smo danes lahko pri teh številkah, je še dodal.Drugi odmerek je prejelo 30 odstotkov prebivalcev. Na cepljenje trenutno pri njih čaka 240 ljudi, 10.250 bo prejelo naslednji teden drugi odmerek,. Na voljo bo 4000 odmerkov cepiva AstraZenece.V ZD Murska Sobota s cepljenjem vseh zainteresiranih, brez predhodnega naročanja začnejo jutri, med 12.30 in 19.30. Na voljo bo 1500 odmerkov.iz ZD Murska Sobota meni, da je bila pri njih slabša precepljenost, ker je bilo po novem letu ogromno ljudi pozitivnih in so čakali, da mine polletno obdobje.vodja cepilnega centra ZD Celje, kjer so kot prvi v državi organizirali cepljenje brez naročanja, je povedala, da so cepili z vsemi štirimi cepivi, ki so na voljo v Sloveniji, največ zanimanja pa je bilo za cepivi Pfizerja in Moderne. V samo enem dnevu so cepili okoli 1300 ljudi, za hiter potek cepljenja pa je skrbelo 40 oseb, tudi prostovoljci in civilna zaščita.Po oceni Štručeve so bili vsi, ki so se cepljenja udeležili, s samo organizacijo zelo zadovoljni. Prišli so z vseh koncev Slovenije, v Celju pa jim bodo omogočili tudi prejem drugega odmerka.Cepljenje za nenaročene. Na voljo bo 3000 odmerkov cepiva AstraZenece.V Sloveniji že poteka tudi cepljenje otrok. To se po mnenju Beovićeve še posebej priporoča tistim s kroničnimi boleznimi. Kar nekaj otrok in njihovih staršev izraža željo po tem, da bi se cepili. V Mariboru je izkazalo interes 158 otrok oziroma njihovih staršev, če hočemo precepiti 60 odstotkov, pa bi morali cepiti 6000 otrok, je dejal Završnik.