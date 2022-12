Ministrica Bobnarjeva ne popušča pritiskom

Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je javno potrdila neuradne informacije o živahnem dogajanju v zakulisju, ki bi jo lahko ob bližnji reorganizaciji vlade na temelju na referendumu potrjene novele zakona o vladi, stale funkcije, ki jo opravlja.

»Tako zahteven resor lahko vodiš le z ekipo, ki ji zaupaš. Ne pa z ekipo, kot jo morda želi sestaviti nekdo drug,« je poudarila.

Damir Črnčec, formalno »le« državni sekretar na obrambnem ministrstvu, ki po več virih vse bolj krepi svoj vpliv na predsednika vlade Roberta Goloba, ob tem včeraj ni želel komentirati očitkov na svoj račun, da želi vplivati na to, kdo bo imenovan na vrh policije s polnim mandatom.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav tudi po četrtkovi seji vlade tako ostaja le vršilec in polnega mandata ne glede na predlog Bobnarjeve ni dobil.

Najbolj priljubljena ministrica Tatjano Bobnar vprašani v anketah uvrščajo na sam vrh najbolje ocenjenih politikov. V novembrskem barometru, ki ga je pripravila za Delo Mediana, je na četrtem mestu, za prvouvščenim Borutom Pahorjem, ki mu sledita minister za zdravje in predsednik vlade.

Notranja ministrica je še poudarila, da se mora politika končati pred vrati generalnega direktorja policije. Pri tem bo vztrajala, je zatrdila in spomnila na predvolilne obljube, tudi če jo bo to stalo ministrskega mesta, je napovedala ob robu slovesnosti ob predaji 40 intervencijskih kombiniranih vozil policiji.

Bobnarjeva je po naših informacijah ob Luki Mescu, ministru za delo, tudi edina, ki je na seji vlade pred dnevi načela vprašanje spornih kadrovanj Golobovega ožjega kroga.

Strinjala se je z Mescem, da nekatere kadrovske odločitve mečejo slabo luč na vlado in so nedopustne. To stališče je poudarila po objavi našega članka, da so nadzorniki, ki jih je v Farme Ihan imenovala država, za direktorja te največje prašičje farme v državi imenovali človeka, ki je bil dvakrat pravnomočno obsojen in tudi zaprt zaradi zlorabe položaja.

Kaj pravi Lindav?

Lindav odločitve vlade ni želel komentirati. »Policija je v službi ljudstva in javnomnenjske raziskave kažejo, da je policija pod mojim vodstvom, pod delom moje ekipe to zaupanje spet pridobila. In če kdo ocenjuje delo policije, je to seveda ljudstvo, družba,«je dejal.

Na vprašanje, če ima občutek, da od njega zahtevajo politični obračun v policiji, je odgovoril:»Dejstvo je, da ves čas zagovarjamo vse kadrovske premike zgolj in samo na podlagi strokovnih argumentov, na podlagi tehtnih analiz, seveda v skladu z delovnopravno zakonodajo, in nikoli in nikdar tega načela ne bom prekršil.«

Vprašanje o ponovnem imenovanju Lindava le kot vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije je seveda sprožilo tudi ugibanja, ali Bobnarjeva, ki je predlagala imenovanje Lindava za direktorja s polnim mandatom, še uživa zaupanje predsednika vlade Roberta Goloba. Bobnarjeva je danes dejala, da je to vprašanje zanj.