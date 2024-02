Ministrica za zdravje Fides znova pozvala k zamrznitvi stavke

Vlada je na včerajšnji seji sprejela ukrepe, ki bodo zagotovili nemoteno delovanje zdravstvenega sistema v prihajajočem obdobju. Ti se nanašajo predvsem na izmensko delo, stalno pripravljenost, skupno lokacijo dežurnega mesta, če zdravstveni dom tega mesta ne more v celoti zagotavljati. Sprejela je tudi usmeritve glede preklica soglasij za nadurno delo. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ki je včeraj na seji vlade ni bilo, je danes v kratki izjavi poudarila, da so ukrepi nujni, ker zagotavljajo dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev.

»Verjamemo, da bodo direktorji javnih zdravstvenih zavodov te ukrepe izvedli, saj so jih sami tudi predlagali na skupnih sestankih« z ministrstvom za zdravje, je povedala ministrica in dodala, da imajo vsi ukrepi zakonsko podlago.

Kot neresnične je zanikala očitke Fidesa, da se vlada z njimi ne pogaja. Vlada se je z njimi velikokrat srečala na organiziranih sestankih, prav tako so se predstavniki vlade z njimi pogovarjali neformalno, je pojasnila.

Pogajanja s Fidesom so potekala včeraj, stebrna pogajanja za plačni sistem v javnem sektorju pa se bodo nadaljevala jutri. »Fides in vsi ostali sindikati so nanje vabljeni in želimo, da se jih udeležijo.«

Ponudbe, ki jih je vladna stran predlagala Fidesu, so po njenih besedah »konkretne in velikodušne«. A za sporazum se morata pogajati obe strani, tako vladna kot Fides. Slednjega je pozvala k zamrznitvi stavke in udeležbi stebrnih pogajanj.

Zdravniki in zobozdravniki stavkajo že od 9. januarja. V petek pa se bo stavka zaostrila, saj bodo prenehala veljati soglasja za nadurno delo. V bolnišnicah jih je umaknilo okoli 30 odstotkov zdravnikov, v zdravstvenih domovih petina. Za neprekinjeno nujno zdravstveno varstvo bo poskrbljeno, lahko pa zmanjka kadra za dejavnosti specialističnih ambulant.