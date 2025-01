Ministrstvo išče najemnika gostinskih prostorov na pristavah gradu Snežnik

Pozivi Društva ljubiteljev Gradu Snežnik so bili uspešni. Ministrstvo za kulturo je vendarle razpisalo javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskih prostorov na pristavah Gradu Snežnik. Najem vključuje kavarno-zajtrkovalnico z recepcijo, šest apartmajev z 12 ležišči ter zunanjo teraso in parkirne prostore, so sporočili z ministrstva. Vsi prostori obsegajo okoli 425 kvadratnih metrov.

Da so pristave gradu Snežnik že predolgo zaprte, so opozarjali predvsem domačini, ki so se naposled povezali v civilno iniciativo ter napovedali, da se – če država ne bo končno ukrepala – nameravajo lotiti skrajnih oblik protesta. Ministrstvu so bili pripravljeni ponuditi tudi kulturni program, ki so ga v preteklosti tam že izvajali, kot je že pred časom poročal portal MMC.

Ministrstvo se je zdaj vendarle lotilo iskanja najemnika, ki bi znova oživil pristave. Rok za oddajo ponudb je četrtek 27. februar 2025, izbrani najemnik pa bo lahko izbiral med najemno pogodbo za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja ali najemno pogodbo za nedoločen čas s šestmesečnim odpovednim rokom.

Poleg višine najemnine bo merilo za izbor najugodnejšega ponudnika kakovost dodatnega programa, pri katerem bo komisija presojala povezovanje načrtovanih vsebin s ponudbo v Gradu Snežnik, ki je v upravljanju Narodnega muzeja Slovenije ter sodelovanje z zainteresiranimi kulturnimi izvajalci ter ponudniki turističnih, kmetijskih ali obrtniških storitev, so zapisali na ministrstvu.

Kot so pojasnili, se zavedajo tudi pomena celovite ureditve grajskega parka in kompleksa Gradu Snežnik s pristavami, kar med drugim izpostavljajo v dolgoročni strategiji investicij v javno kulturno infrastrukturo v Sloveniji. »Obenem je celovita prenova kompleksa Gradu Snežnik osrednja prioriteta pri investicijah v kulturno dediščino v notranjski regiji v okviru priprave novih regionalnih prostorskih načrtov,« so zapisali.

Poudarili so še, da si od začetka mandata leta 2022 prizadevajo za učinkovito upravljanje prenovljenih, a doslej nedostopnih gradov in drugih kulturnih spomenikov. Tako so lansko pomlad skupaj z javnim zavodom Belana iz Cirkulan za obiskovalce odprli Grad Borl, tik pred koncem leta 2024 pa z javnim zavodom Žužemberk odprli Auerspergovo železarno Dvor. »Aktivno delamo tudi na tem, da bi za javnost odprli Grad Pišece in pristave Gradu Snežnik,« so napovedali.