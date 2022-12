Ministrstvo kot temelj nove družbene pogodbe

V nadaljevanju preberite:

»Na to ministrstvo glejte kot na enega od temeljnih delov nove družbene pogodbe, ki jo želimo napisati,« je nastajajoče ministrstvo za solidarno prihodnost predstavil Luka Mesec. Čeprav je bila vzpostavitev tega resorja njegova zamisel, ostaja minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Del vlade, ki bo povezoval stanovanjsko politiko, ekonomsko demokracijo in dolgotrajno oskrbo, bo vodil Simon Maljevac.