Ministrstvo: Nekorektno je za težave kriviti samo družbo za upravljanje prometa

Zapleti v javnem potniškem prometu, ki te dni razburjajo javnost, so neprijetni, a na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo verjamejo, da so rešljivi. Prenova javnega potniškega prometa je bila nujna, prelaganje odgovornosti za trenutno stanje samo na Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) pa se jim zdi nekorektno. Pri tem poudarjajo, da so bili vozni redi usklajeni.

»V zadnjih letih poteka največja reforma sistema javnih prevozov v zgodovini Slovenije s ciljem, da bi dolgoročno izboljšali storitev za uporabnika. Zapleti te dni so sicer res neprijetni za uporabnike, a verjamemo, da bodo v doglednem času rešeni,« so na ministrstvu zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Na ministrstvu poudarjajo, da je k nastalemu stanju prispevalo več dejavnikov. Med njimi je dolgoletna zahteva EU za konkurenčni javni razpis, pri čemer se je skrajni rok za izvedbo konkurenčnega postopka iztekel 3. decembra 2019. Prvi poskus konkurenčne oddaje koncesij za medkrajevne avtobusne prevoze je bil izveden leta 2010, drugi pa leta 2022, oba neuspešno, so spomnili.

Javno naročilo je bilo nato v ponovljenem postopku uspešno zaključeno aprila 2023, ko se je avtobusno prevozništvo koncentriralo samo v dveh večjih prevoznih podjetjih, in sicer Arriva in Nomago, ki zdaj obvladujeta približno 80 odstotkov trga.

Kot so izpostavili na ministrstvu, so pri razpisu leta 2022 želeli omogočiti dostop do trga tudi manjšim prevoznikom, a neuspešno, zato je bil tretji razpis pripravljen brez posebnih varovalk za manjše prevoznike. »Konkurenčni razpis je tako pripeljal v situacijo, da imamo na trgu duopol, dva koncesionarja, ki sta skoraj v celoti prevzela trg javnega prevoza v Sloveniji,« so poudarili.

Lani aprila so bili na razpisu izbrani štirje koncesionarji, in sicer Nomago, Arriva, Avtobusni promet Murska Sobota in Javno podjetje Ljubljanski potniški promet. Oktobra lani so bile z njimi podpisane koncesijske pogodbe za obdobje petih let, z možnostjo podaljšanja za še tri leta, z začetkom izvajanja 1. julija 2024.

Javno naročilo je bilo v ponovljenem postopku uspešno zaključeno aprila 2023. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ker je šlo za nov koncept izvajanja prevozov z 20-odstotnim povečanim standardom dostopnosti, so na Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) v vmesnem obdobju pripravljali nove vozne rede, koncesionarji pa naj bi v tem času zagotovili zadostne vire. »S prijavo na razpis in s sklenitvijo koncesijske pogodbe so se namreč zavezali, da zagotovijo dovolj kapacitet, vozil in voznikov, da bodo sposobni odpeljati vse linije, ki so določene v novih voznih redih,« so zapisali.

Pri tem so poudarili, da so vozne rede pripravili skupaj s koncesionarji, ki so se zavezali, da jih bodo tudi v celoti izvajali. Osnutke voznih redov so po njihovih navedbah v uskladitev prejele tudi občine.

Prve dni septembra pa se je izkazalo, da so na terenu nastali številni zapleti. V nekaterih primerih je šlo za nedoslednosti v voznih redih, v številnih primerih pa se je izkazalo, da so koncesionarji opustili izvedbo prevozov, kar pomeni kršitev koncesijske pogodbe, so poudarili na ministrstvu. Pri tem so dodali, da je očitno največ težav v jugovzhodni Sloveniji, kjer deluje eden od koncesionarjev.

»Družba za upravljanje javnega potniškega prometa bo naredila vse, da se stanje v najkrajšem možnem času uredi. Ponudbe prevozov je več, je pa res, da je šlo za velikansko spremembo, na katero se bo treba deloma tudi navaditi, deloma pa bo seveda treba kakšno linijo, odhod ali prihod še prilagoditi,« so zapisali.

Pri tem bo, kot so napovedali na ministrstvu, Družba za upravljanje javnega potniškega prometa nadaljevala izvajanje nadzora na terenu in, če bo treba, bodo angažirali inšpektorje, neizvajanje koncesionarjev pa kaznovali s tisoč evri kazni za neizvedeno vožnjo.