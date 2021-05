Ministrstvo pri pripravi strategije obšlo sindikat

V sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) so ogorčeni, ker se je ministrstvo za infrastrukturo odločilo, da nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij pripravi brez dogovora in soglasja s socialnimi partnerji. S tem se je odmaknilo od prakse evropskih držav, ki tako kot Slovenija zapirajo premogovnike, očitajo ministrstvu.



Zato bodo, napovedujejo, vztrajali pri socialnem dogovoru, saj je to edini sprejemljiv način, če so nameni pravičnega prehoda iskreni. Socialni dialog je zanje preizkušena praksa, ki se je v drugih državah EU že pokazala kot edina prava za »pravični prehod za vse deležnike, predvsem rudarje«. SDRES zato poziva vlado in pristojna ministrstva, da se pri pripravi strategije najprej osredotočijo na socialni dialog in dogovor oziroma sporazum z vsemi deležniki predvsem s sindikati, saj »so naša znanja in življenja preveč pomembna, da bi jih prepustili načelnim rešitvam, ki jih prenese zgolj papir«. Strategija je načelen dokument, ki ne ponuja nobene oprijemljive rešitve, kako bo dejansko potekal pravični prehod, dodajajo.



V Premogovniku Velenje in HTZ je zaposlenih dva tisoč delavcev, ki utegnejo ob zaprtju ostati brez dela. Strategija pa zanje predvideva le »zanašanje na lokalne gospodarske subjekte in spodbude za nove gospodarske subjekte«. V sindikatu zato pogrešajo konkretnih rešitev.



Ekonomsko socialni položaj in pravice iz kolektivne pogodbe vsakega rudarja, opozarjajo v sindikatu, so zelo jasne, zato jih ni mogoče zamenjati za načelna »zanašanja, spodbujanja, prilagajanja« ...

Socialni partnerji krinka, soglasje kot privid

Spomnimo, da je ministrstvo za infrastrukturo nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda poslalo v sprejem vladi s ciljem, da se sprejme pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu EU.



V EU velja, da se, kjer se zapirajo premogovniki, pogoji pravičnega prehoda določijo v okviru dogovora s socialnimi partnerji, ki sklenejo sporazum. »Na žalost je ministrstvo za infrastrukturo ubralo drugo pot. Socialni dialog je sicer potekal, a iz strategije jasno izhaja, da je bila vloga ostalih deležnikov v dialogu le lepotna krinka za privid soglasnega odločanja,« so prepričani v SDRES.

