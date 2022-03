Mir do jeseni, nato lahko pričakujemo nov val

V nadaljevanju preberite:

Na današnji dan pred dvema letoma je tedanji minister za zdravje Aleš Šabeder sporočil, da so ga nekaj pred 21. uro obvestili o prvem pozitivnem primeru okužbe z novim koronavirusom pri nas. Pacient je v Slovenijo prispel prek Italije iz Maroka. Od takrat je po podatkih NIJZ umrlo dobrih 6930 ljudi. Kaj pa kažejo zadnje številke? Predvsem to, da moramo na covid še vedno računati ...Kljub temu je še vedno pomembno upoštevati zaščitne ukrepe, ki pa so več ali manj prepuščeni posamezniku, opozarja dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta.

Epidemija počasi prehaja v endemijo, pravi višji znanstveni sodelavec Instituta Jožef Stefan dr. Matjaž Leskovar, ki bo v bolnišnicah še valovala, a le v valčkih. V večji val bo prerastla spet na jesen.

Tam, kjer so ukrepe izvajali, ocenjuje dr. Leskovar, so dobro delovali: »Zaradi njih smo uspeli naraščajoče krivulje obrniti navzdol pri vseh prejšnjih valovih, ko je bil delež imunsko naivne populacije še znaten.« Pri zadnjem, petem valu, pa je pomembno vlogo pri zaustavljanju širjenja okužb odigralo prekuževanje, pravi, medtem ko so ukrepi pripomogli, da je bila rast bistveno počasnejša in vrh bistveno nižji, kot bi bil brez ukrepov.