Močan veter ponoči odkrival strehe in podiral drevesa

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je močan veter ponoči odkrival ter poškodoval strehe različnih objektov, podrl je tudi večje število dreves, ki so padala na cestišča, osebna vozila in na električne ter telekomunikacijske vodnike. Ponekod sta bila motena oskrba z električno energijo in oviran cestni promet.

Na območjih regijskih centrov za obveščanje Celje, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica, Postojna, Slovenj Gradec in Trbovlje so na upravi zabeležili 75 dogodkov, od tega največ v osrednji Sloveniji v Ljubljani, in sicer 55.

V petek nekaj po 20. uri so gasilci posredovali v naselju Trnovo ob Soči v občini Kobarid, ki ga je zajelo močno neurje. Poškodovan ni bil nihče, je pa nastala gmotna škoda.

Ceste v Nemčiji je poplavilo. FOTO: Axel Heimken Afp

V Evropi neurja terjala več smrtnih žrtev V nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein so močni vetrovi ruvali drevesa, številne plaže pa so bile poplavljene. Ponekod je voda tudi dosegla pragove hiš. Na otoku Fehmarn je v petek popoldne eno od dreves padlo na avtomobil, pri čemer je umrla ena oseba. Neurje je preglavice povzročalo tudi na Danskem, kjer je policija prebivalce in turiste pozvala, naj zapustijo območje okoli plaže Sandersvig. Tudi na otoku Mon so oblasti prebivalce pozvale, naj do večera zapustijo svoje domove. Brez elektrike je medtem v državi ostalo približno 200 gospodinjstev. Letališče v Koebenhavnu je odpovedalo 101 od 750 poletov. Zaradi močnega vetra pa so preventivno odpovedali več trajektnih povezav med Nemčijo in Dansko. Prizadeti sta bili tudi sosednji državi Švedska in Norveška. Na jugu Švedske je bil ohromljen železniški promet, ponekod pa je poplavljalo. Meteorologi opozarjajo na močne sunke vetra na jugu in jugozahodu države, odpovedanih pa je bilo več letov. Na Škotskem je v četrtek umrla ženska, ki jo je ujela narasla reka, podobno je zaradi narasle vode umrl moški v Angliji. Tretja smrtna žrtev je bil 56-letni voznik, ki je umrl v nesreči na Škotskem, ko je na vozilo padlo drevo. V petek je bilo po vsej Angliji izdanih več kot 280 opozoril pred poplavami. Skoraj 13.000 gospodinjstev pa je bilo brez elektrike, od tega 10.000 v Angliji in 2800 na Škotskem, poroča britanski BBC. Na avstrijskem Tirolskem so medtem zabeležili veter s hitrostjo do 200 kilometrov na uro. Tudi tu je več gospodinjstev začasno ostalo brez elektrike, gasilci so morali večkrat posredovati zaradi podrtega drevja. Močan veter je terjal tudi smrtno žrtev. Na Tirolskem je umrl 86-letnik, ki je zaradi podrtega drevesa na gozdni cesti izstopil iz avtomobila, ko sta se podrli še dve drevesi, eno od teh ga je zadelo.

Po do sedaj zbranih podatkih je bilo poškodovanih šest stanovanjskih objektov, ostrešja štirih gospodarskih poslopij, parkiran osebni avtomobil in strehi na župnišču in cerkvi. Eden od stanovanjskih objektov je neuporaben za bivanje, pri ostalih pa so poškodovani kritina in ostrešja.

Del naselja je zaradi okvare na elektroenergetskem vodu ostal brez električne energije. Napako bodo odpravili vzdrževalci tekom današnjega dneva.

Gasilci in pripadniki civilne zaščite so imeli sinoči veliko dela tudi na območju Bohinja. Močan veter je odtrgal pomol na Bohinjskem jezeru, ki so ga povlekli na brežino jezera. Gasilci 13 gasilskih društev in pripadniki enote za tehnično reševanje Civilne zaščite Bohinj so odstranjevali tudi podrto drevje, delo so imeli tudi s prekrivanjem poškodovanih ostrešij objektov.

Sicer so na upravi za zaščito in reševanje na območjih občin Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Dobrova-Polhov Gradec, Ig, Selnica ob Dravi, Pivka in Muta v petek do polnoči zabeležili 35 dogodkov.

Na Jesenicah je drevo padlo prek električne napeljave ob transformatorski postaji, na območju občine Muta pa je zaradi pretrganega električnega vodnika brez elektrike ostalo več hiš v naselju Sv. Jernej nad Muto.