Morje z visokimi temperaturami ni nudilo ohladitve

Reke in jezera so verjetno nudile boljšo alternativo morju

V Sloveniji je priporočeno, da za kopanje v površinskih vodah prebivalci uporabljajo območja, ki imajo status kopalne vode: V Sloveniji je priporočeno, da za kopanje v površinskih vodah prebivalci uporabljajo območja, ki imajo status kopalne vode: temu je namenjenih 48 območij na rekah, jezerih in morju – na njih zaradi zagotavljanja zdravja ljudi pristojno ministrstvo redno spremlja kakovost vode. Kopanje v rekah, jezerih in na morju sicer ni omejeno še na območja s statusom kopalne vode, saj se lahko kopamo povsod, kjer to ni izrecno prepovedano.

Končuje se prvi letošnji vročinski val , ki je z visokimi temperaturami pri nas vztrajal okoli 14 dni. Dnevne temperature so se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, ponekod so bile tudi višje, Agencija republike za Slovenije (Arso) je za pretekle dni in danes izdala opozorilo o toplotni obremenitvi.Zelo visoke so bile tudi temperature morja, ki so dosegale okoli 28 stopinj Celzija, a kot je pred dnevi pojasnil dežurni prognostik, so takšne temperature za vročinski val povsem običajne in ne dosegajo rekordnih, ki se gibljejo okoli 30 stopinj Celzija.»Včeraj in danes smo sicer govorili o možnosti rekordov, ampak se zdi, da jih ni bilo, ker je k nam z juga Jadrana, kjer je moje malce hladnejše, voda pritekala k nam na sever,« je za Delo pojasnil hidrolog na Arsu. Sredi junija so bile temperature morja sicer podpovprečne oziroma povprečne, potem pa so sredi junija, ko se je začelo izrazito vroče obdobje, v prvem delu tega obdobja sprva naraščale po stopinjo na dan, potem se je trend po nekaj dneh umiril in se je temperatura morja dvigala za približno pol stopinje na dan. »Tako smo v teh 14 dneh ogrevanja prišli do teh visokih temperatur, ki jih imamo zdaj,« je povedal Strojan. Ker je bil prisoten trend naraščanja, je bilo to po njegovih besedah zagotovo eno daljših obdobij visokih temperatur v juniju – z vidika povprečja več zaporednih dni.Morje tako v teh dneh ni nudilo najboljše ohladitve, prihaja pa ta s četrtkom. Danes bo še vztrajalo sončno vreme, pozno popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bodo zvečer in v prvem delu noči možne tudi močnejše krajevne nevihte. Pihal bo jugozahodnik. Temperature se bodo z jutrišnjim dnem nekoliko znižale: najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 22, popoldanske pa bodo od 20 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.Ob nevihtah in vetru, ki se lahko pojavijo že danes proti večeru oziroma jutri ter v manjši meri tudi v petek, je pričakovati občasno premešanje morja in ohladitev zgornje plasti. »V tem času je povsem običajno, da se v nekem vetru, mešanju in valovanju morje hitro ohladi,« je še pojasnil hidrolog Strojan. Vendar pa, ker bo v prihodnjih dneh spet topleje, bo to samo prehodno znižanje temperature morja. Če se bo toplo vreme nadaljevalo, bomo imeli spet temperature med najvišjimi v tem obdobju, je pojasnil.Splošna napoved kaže toplo poletje, tako je pričakovati, da bodo temperature morja še naprej visoke.