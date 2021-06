Kje se lahko ohladite v poletnih mesecih?

Že v nedeljo je bila v Izoli veliko obiskovalcev. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Na 48 odsekih spremljajo kakovost vode

V četrtek v Portorožu zaplapolala modra zastava

V Žusterni bo lahko na plaži hkrati največ 700 obiskovalcev, v Kopru pa 500. V primeru polne zasedenosti površin bodo na obeh kopališčih vstop začasno prepovedali, so zapisali na mestni občini.



Upravljavca koprskih kopališč, javno podjetje Marjetica Koper in Javni zavod za šport Mestne občine Koper, sta se pred sezono lotila vzdrževalnih in obnovitvenih del. V Kopru so na mestih, kjer je bila trava dotrajana, to nadomestili s travno rušo, obnovili opazovalni stolp, preuredili garderobne hiške in namestili dodatne zabojnike za ločeno zbiranje embalaže. V Žusterni so poleg rednih vzdrževalnih del postavili nova otroška igrala in zamenjali pesek v peskovniku.



Prejšnji ponedeljek je svoja vrata za obiskovalce odprl zunanji bazen, v katerem bodo poleti trenirali plavalci in vaterpolisti. Bazen bo obratoval med 8. in 18. uro, za otroke do 4. leta starosti je vstop brezplačen. Z julijem bo ob Centru vodnih športov znova zaživel tudi Active Koper, ki bo vsem ljubiteljem morja in aktivnega načina življenja ponudil različne aktivnosti, so še napovedali na koprski občini.

Tudi zadnja analiza vzorcev kopalne vode na kopališču Žusterna, ki jih je za Agencijo RS za okolje opravil NIJZ, je potrdila, da je kopanje na tem kopališču popolnoma varno (fotografija je arhivska). FOTO: Tomi Lombar/Delo

Kopališče Zaka, Bled (fotografija je arhivska). FOTO: Leon Vidic/Delo

Prejšnji teden se je tudi uradno začela kopalna sezona na celinskih površinskih vodah, ki traja do 31. avgusta (na morju pa od začetka junija do 15. septembra). Podobno kot lani pa bodo še naprej veljali nekateri ukrepi za preprečitev širjenja koronavirusa. Kot navaja NIJZ, je med splošnimi ukrepi poleg razkuževanja najpomembnejši preventivni ukrep ohranjanje medosebne razdalje: tako na kopnem kot v vodi na kopalni površini – vključno s plovnimi napravami. V zaprtih prostorih na kopališčih pa je treba nositi obrazno masko.Medosebna razdalja naj bo vsaj meter in pol ali več, med ležalniki je priporočena razdalja štiri metre in največ dva ležalnika na en senčnik, med sosednjimi ležalniki pa dva in pol metra razdalje, tako da se zagotovi nemoten prehod med ležalniki na ustrezni medosebni razdalji. Enaka priporočila veljajo pri razporeditvi brisač na katerih ležijo obiskovalci. Pri toboganih, napravah za skoke v vodo in drugih atrakcijah naj se za zagotavljanje zadostne medosebne razdalje uporabi talne označbe, svetuje NIJZ.Na slovenskih rekah, jezerih in morju je kopanju namenjenih 48 odsekov oziroma kopalnih voda na površinskih vodah (od tega 21 na vodnih telesih morja in 27 na vodnih telesih celinskih voda), na katerih se, kot navaja Arso, že sicer običajno zbirajo kopalci v večjem številu, vode pa ustrezajo zakonsko določenim kriterijem za določitev naravnih kopalnih voda.Na teh odsekih se v času kopalne sezone vsake 14 dni spremlja tudi kakovost vode. Kot je sicer navedeno na vladni spletni strani, po podatkih ministrstva za okolje in prostor kopanje v rekah, jezerih in na morju ni omejeno le na območja s statusom kopalne vode, saj se lahko kopamo povsod, kjer ni izrecno prepovedano.V Portorožu se je kopalna sezona prešnji torek z odprtjem tamkajšnje centralne plaže, kjer je v četrtek zaplapolala modra zastava, najbolj cenjen evropski okoljski znak ekološke ozaveščenosti in kakovosti kopalne vode. To je letos prvič prejela tudi plaža Lucija, ki bo začela uradno obratovati prvega julija.Na morju so na seznam uvrščeni: kopalno območje Debeli Rtič, naravno kopališče RKS MZL Debeli Rtič, kopališče Adria Ankaran, mestno kopališče Koper, Žusterna, kopalno območje Žusterna-AC Jadranka, kopalno območje Pri svetilniku, naravno kopališče Delfin, Rikorvo-Simonov zaliv, Simonov zaliv-Strunjan, kopalno območje Salinera-Pacug, Fiesa-Piran, plaža Simonov zaliv, obmorsko kopališče-Plaža Krka-Zdravilišče Strunjan, naravno kopališče Salinera, plaža Grand hotela Bernardin, in hotela Vile Park, kopaliđče Hoteli morja, osrednja plaža Portorož, naravno kopališče Metropol Portorož in Avtokamp Lucija. Predlagani novi trije odseki kopalnih voda: v Piranu Rt Punta – pomol, Fornače in Rt Seča niso bili uvrščeni na seznam.Na celinskih vodah pa se v poletnih mesecih ohladimo na kopališču Šobčev bajer, naravnem kopališču Hotel Vila Bled in Grand hotel Toplice, na Grajskem kopališču, na kopalnih območjih: Mala Zaka, Velika Zaka, Fužinski zaliv, Ukanc, Krk v Žužemberku in v Straži, na Kolpi na kopalnih območjih: Prelesje-Kot, Sodevci, Radenci, Damelj, Podbrežje-Fučkovci, Podzemelj, Primostek, Učakovci-Vinica, Adlešiči in Dragoši-Griblje. Prav tako na kopalnem območju Idrijca v Bači pri Modreju, na območju Nadiže, Soče pri Čezsoči in pri Tolminu I in II, v Kanalu in pri Solkanu.