Moški naj bi vzel življenje partnerici

Policisti so bili včeraj malo po 18. uri obveščeni, da je na območju Policijske postaje Gornji Petrovci ena oseba umrla nasilne smrti. Tja so bili takoj napoteni policisti in reševalci, po zbranih podatkih pa naj bi moški vzel življenje svoji izvenzakonski partnerki. Osumljenemu je bila na kraju odvzeta prostost ter odrejeno pridržanje.

Po poročanju Slovenskih novic naj bi bila ob izvršitvi kaznivega dejanju prisotna otroka, stara štiri in osem let.

Po do sedaj opravljenem preverjanju policija osumljenega še ni obravnavala za prekrške ali kazniva dejanja z znaki nasilja. O dejanju sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec, ki sta prišla na kraj. Kot so včeraj sporočili iz policije, potekata ogled kraja kaznivega dejanja in intenzivno zbiranje obvestil. Več informacij bodo posredovali po vseh zbranih obvestilih.