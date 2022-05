Muzeji vabijo k brezplačnemu obisku ob mednarodnem muzejskem dnevu

Ob današnjem mednarodnem muzejskem dnevu bo obiskovalcem v številnih slovenskih muzejih in galerijah na voljo pestro dogajanje, od tradicionalnega brezplačnega vstopa in vodenj do odprtja razstav. O potencialih slovenskih muzejev bo govor na strokovnem srečanju muzealcev. Letošnja nosilna tema je moč muzejev.

Slovenski državni muzeji so ob mednarodnem muzejskem dnevu pripravili skupno panojsko razstavo z naslovom Skrita moč muzejev. Na njej se državni muzeji predstavljajo z izbranimi podobami raznolikih predmetov, zbirk ali zgodb iz svojih depojev.

Mednarodni muzejski svet (Icom) Slovenija pa je pripravil urbano razstavo muzejskih plakatov, ki so jih pripravili posamezni muzeji in galerije in so povezani z letošnjo temo mednarodnega muzejskega dne.

Obe razstavi bosta na ogled na Muzejski ploščadi Metelkova pred Slovenskim etnografskim muzejem. Odprli ju bodo ob 12. uri po koncu srečanja slovenskih muzealcev. Po napovedih bodo na strokovnem srečanju spregovorili o potencialih slovenskih muzejev na področju digitalizacije, inovacij in pomenu povezovanja ter sodelovanja v mednarodnem prostoru in načrtih muzejev za prihodnost.

Mednarodni muzejski dan je letos namenjen razmisleku o moči muzejev pri doseganju trajnosti, inovacijah, dostopnosti ter gradnji skupnosti. Muzeji se lahko vključujejo v spodbujanje trajnega razvoja in socialne ekonomije ter razširjanje znanstvenih informacij o okoljskih izzivih. Hkrati so inovativna igrišča za nove tehnologije. Muzeji tudi povezujejo družbo, gradijo skupnosti ter prispevajo k oblikovanju informirane in angažirane civilne družbe, so zapisali pri Icom Slovenija.

Mednarodni muzejski svet (Icom) je leta 1977 zaznamoval 18. maj kot mednarodni dan muzejev, da bi se povečala prepoznavnost muzejev v družbi in pospešil njen razvoj. Vsako leto mednarodni muzejski dan zaznamujejo v več kot 40.000 muzejskih ustanovah v 158 državah sveta.