Na AGRFT v vednost prejeli prijavo Mie Skrbinac

Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) so danes v vednost dobili prijavo, ki jo je na Univerzo v Ljubljani (UL) zaradi spolnega nadlegovanja med študijem na akademiji vložila. Dodali so, da profesordo nadaljnjega ne izvaja nobene neposredne pedagoške dejavnosti.Mia Skrbinac obtožuje 58-letnega Tribušona, da jo je med študijem dve leti spolno nadlegoval. Tribušon se na klice novinarjev doslej ni odzval.Kot so še pojasnili na AGRFT, je akademija še pred prispetjem prijave sama na pristojno državno tožilstvo vložila naznanilo dejstev v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja.TV Slovenija je sicer v torek poročala, da naj ne bi šlo za edini primer spolnega nadlegovanja na akademiji. Glede na anonimne prijave, ki jih prejemajo Inštitut 8. marec, skupina Rezistenca in študent prodekan, obtožbe bremenijo še najmanj tri druge profesorje.Na AGRFT so za STA pojasnili, da so vse druge prijave, ki so prispele na akademijo, anonimne in ne vsebujejo elementov, ki bi vzbujali sum kaznivega dejanja, zato jih AGRFT ni predala organom pregona, ampak je z njimi seznanila obtožene in bo zadevo zaradi nepristranskosti predala v reševanje Univerzi v Ljubljani.Igralka Mia Skrbinac je prva javna oseba v Sloveniji po začetku gibanja #jaztudi, ki se je izpostavila kot žrtev spolnega nasilja.Igralka je za oddaji Tednik in Dnevnik na Televiziji Slovenija opisala, da je profesor, ki ga tedaj še ni poimensko izpostavila, med letoma 2014 in 2016 izvajal psihično in fizično nasilje, tako na urah igre, zapakirano v študijski proces, kot tudi zunaj predavalnice, na hodnikih.