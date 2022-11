Na čelo HSE prihaja Tomaž Štokelj

Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne (HSE) je za novega generalnega direktorja krovnega podjetja skupine HSE imenoval Tomaža Štoklja, ki je nazadnje opravljal naloge direktorja strateškega upravljanja portfeljev v družbi Gen-I. Štiriletni mandat bo začel v torek, so sporočili iz HSE.

Štoklja smo kot najresnejšega kandidata za prevzem funkcije omenjali tudi v medijih, po navedbah iz HSE pa je bil izbran med več predlaganimi kandidati na podlagi osebnega povabila nadzornikov in priporočila zunanje kadrovske agencije. Prva nadzornica Nevenka Hrovatin je zapisala, da so Štoklja, ki praktično celotno kariero dela v energetiki in panogo »pozna do njene obisti«, soglasno ocenili kot najprimernejšega kandidata za vodenje družbe.

»Pričakujemo, da bo s svojimi kompetencami in izkušnjami pomembno pripomogel k premoščanju izrednih razmer na področju oskrbe z električno energijo v Sloveniji ter k ohranjanju položaja največjega slovenskega proizvajalca in enega vodilnih trgovcev z električno energijo v regiji,« so njene besede povzeli v HSE.

V HSE že kot direktor trženja

Štokelj je sicer karierno pot začel kot elektroinženir v Soških elektrarnah Nova Gorica in jo nadgrajeval kot mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistriral in doktoriral. Na prelomu tisočletja je po pojasnilih HSE sodeloval pri vzpostavitvi trga z električno energijo ter bil zadolžen za postavitev trgovanja v nastajajoči družbi HSE. Leta 2002 je postal izvršni direktor trženja v HSE in bil odgovoren za prodajo elektrike in sistemskih storitev ter trgovanje z elektriko in ostalimi produkti, kot so ogljični kuponi, plini, certifikati za obnovljive vire energije itd.

Funkcijo je opravljal do 2017 in bil v tem času tudi direktor več družb, ki jih je HSE odprl v tujini za potrebe trgovanja z električno energijo, ter član upravnega odbora termoelektrarne Russe v Bolgariji. Po odhodu iz HSE je opravljal svetovalne storitve na področju trga z elektriko in učinkovite rabe energije, vodil projekte za družbe s področja energetike ter sodeloval pri postavitvi in vodil družbo GGE Italija. Od 2021 je bil zaposlen v družbi Gen-I v okviru skupine Gen kot direktor strateškega upravljanja portfeljev.

V HSE so ob Štokljevem imenovanju zapisali, da skupino kot enega od dveh stebrov slovenske energetike v prihodnjem obdobju čakajo številni izzivi. Ti so, kot so navedli, povezani z zagotavljanjem varne in zanesljive proizvodnje električne energije v proizvodnih objektih skupine, s tvornim sodelovanjem pri načrtovanju in izvajanju nacionalnih in evropskih strategij spopadanja z energetsko krizo ter z nadaljevanjem pobud in aktivnosti na področju zelenega prehoda.

Prva naloga bo zagotavljanje zadostne in cenovno konkurenčne proizvodnje elektrike

»Skupina HSE mora postati nosilec zelenega prehoda,« je ob imenovanju zapisal Štokelj, ki bo na položaju nasledil Viktorja Vračarja. Ta bo v torek prevzel vodenje Termoelektrarne Šoštanj.

Kot prvo nalogo je Štokelj omenil zagotavljanje zadostne in zanesljive ter cenovno konkurenčne proizvodnje elektrike ter nemoteno oskrbo slovenskih odjemalcev v času energetske krize. Napovedal je tudi, da bo skupina HSE s pospešenimi investicijami v obnovljive vire energije, vire fleksibilnosti in v razvoj novih storitev igrala vodilno vlogo pri ekonomsko in socialno pravičnemu zelenemu prehodu energetike s ciljem čim večje dolgoročne samooskrbnosti slovenskega elektroenergetskega sistema.

Z imenovanjem Štoklja na čelo HSE imata tako novo vodstvo oba stebra slovenske energetike. S 1. novembrom je namreč vodenje družbe Gen energija kot krovnega podjetja skupine Gen prevzel Dejan Paravan, ki je pred tem deloval v upravi Gen-I.