Na čelo sindikata novinarjev izvoljena Alenka Potočnik

s STA, za podpredsednico pas Televizije Slovenija. Njun mandat traja do junija 2023. Podprli so tudi kratkoročne prednostne naloge. Med drugim je skupščina pozvala vlado, naj STA in RTV zagotovi ustrezno financiranje.Novinarstvo je v zadnjih dveh desetletjih doživelo velike pretrese, povezane s finančno nestabilnostjo in menjavo lastništev, so opozorili v izjavi za medije. Pogoji za delo se nenehno slabšajo. Družbena omrežja novinarjem niso prinesla le novih zadolžitev, pač pa tudi dodatne pritiske na avtonomijo.»Zato moramo v sindikatu še naprej ščititi novinarski poklic, ohranjati naše poslanstvo delovanja za javnost in ostati četrta veja oblasti,« so zapisali v sindikatu. Skupščina je pozvala novinarje, naj v primeru kakršnihkoli pritiskov na poklicno integriteto in standarde avtonomije seznanijo sindikat, ki jim bo organiziral in nudil ustrezno pomoč.Lani se je zaposlenost v medijskem sektorju skupaj zmanjšala za skoraj tri odstotne točke ali na 3.577 zaposlenih konec lanskega leta, kar je 107 manj kot konec leta 2019. Ob zmanjševanju zaposlovanja v medijskem sektorju pa so trenutno toliko bolj zaskrbljujoča po po oceni sindikata protipravna ravnanja vlade. Ta »s finančnim stiskanjem in izčrpavanjem javnih medijev« dodatno ogroža skoraj 100 delovnih mest na STA in okoli 200 na Radioteleviziji (RTV) Slovenija, kar pomeni osem odstotkov vseh zaposlitev v medijskem sektorju, so sporočili.»Tolikšno zmanjšanje kadrovskega potenciala bi nepovratno prizadelo kakovost obveščanja, tudi njegov obseg pod zakonsko določenega v javnih medijih, raznovrstnost informiranja državljanov v celotnem medijskem prostoru. Vlada, ki sicer razglaša, da v razmerah epidemije gospodarstvu pomaga s proticiklično fiskalno politiko, v nasprotju s tem v medijskem sektorju krizo poglablja izključno zaradi svojih kratkoročnih političnih motivov,« so zapisali v sindikatu.Skupščina sindikata je pozvala vlado, naj nemudoma izpolni svoje finančne obveznosti za javno službo STA v 2021, ki jih v nasprotju s sprejetim zakonom še ni poravnala za prva dva meseca, ter skladno z voljo zakonodajalca javno službo financira tudi v nadaljevanju leta. Spomnili so, da se je vlada s podpisom stavkovnega sporazuma v decembru 2018 zavezala tudi, da bo poskrbela za financiranje povečanja plač javnih zavodov, ki so bila realizirana na podlagi stavkovnega sporazuma. Vlado so pozvali še, naj svojo obveznost izpolni ter preneha s finančnim izsiljevanjem potiskati RTV v prekomerno in pod zakonsko raven določeno krčenje njenih dejavnosti.V sindikatu ugotavljajo tudi, da v zasebnih medijskih družbah ni socialnega dialoga, saj ga delodajalska stran zavrača kljub temu, da se je k njemu zavezala v podjetniški kolektivni pogodbi. Zato je skupščina pozvala uprave in lastnike, da takoj začnejo socialni dialog ter zagotovijo zaposlenim ustrezne pogoje in plačilo za delo.