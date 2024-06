Na cestah je pričakovati povečan promet z zastoji, saj je ta konec tedna praznik na Hrvaškem, prav tako se začenjajo počitnice v nekaterih evropskih deželah. Po podatkih prometnoinformacijskega centra je pričakovati gost promet od Avstrije proti osrednji Sloveniji in Hrvaški. Promet bo dodatno povečan zaradi lepe vremenske napovedi, vroče bo.

Popoldne bo delno jasno z občasno precej koprenaste oblačnosti. V zahodnih in osrednjih krajih bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Sredi dneva in popoldne bo predvsem v jugovzhodnih krajih velika toplotna obremenitev. Agencija RS za okolje je zato za jugovzhod Slovenije izdala oranžno opozorilo, za preostanek pa rumeno.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra v Avstriji danes in v soboto velja prepoved vožnje za tranzitni promet tovornih vozil nad 7,5 tone po avtocesti A10. Pričakovati je večje število tovornih vozil v Sloveniji že v petek dopoldne, bolj polna počivališča pred vikendom in prehodi, opozarjajo.

Sredi dneva in popoldne bo predvsem v jugovzhodnih krajih velika toplotna obremenitev. FOTO: Črt Piksi

Na viaduktu Šentilj v smeri Avstrije bo promet zaradi nujnih vzdrževalnih del do 16. ure danes potekal po enem pasu. Na mariborski obvoznici bo do 13. ure potekala pomična zapora voznega pasu zaradi košnje. Na mariborski vzhodni obvoznici bo med razcepom Slivnica in priključkom Maribor center zapora prehitevalnega pasu zaradi nujnih vzdrževalnih del do 13. ure. Na odsekih Fram-Slovenska Bistrica promet poteka po dveh zoženih prometnih pasovih v vsako smer.

Na gorenjski avtocesti med Kosezami in Šentvidom promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Na pomurski avtocesti in hitri cesti je na odseku med priključkoma Turnišče in Dolga vas spremenjen potek prometa.