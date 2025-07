Dobljena bitka v vojni s platformo Airbnb – ta bo vendarle ugodila potnikom

Medtem ko se milijoni Evropejcev pripravljajo na vrhunec poletne sezone, se je turistična industrija znašla v negotovosti. Kot v svoji analizi izpostavlja Euronews, se vlade po vsej Evropi vse odločneje spopadajo z nereguliranim trgom kratkoročnih najemov. To za potnike prinaša nova tveganja, saj lahko njihova rezervirana namestitev izgine čez noč, pravice do povračil pa je težko uveljaviti.

Problem predstavljajo ukrepi, ki jih sprejemajo priljubljene turistične destinacije. V Španiji so, denimo, pred kratkim odredili umik skoraj 66.000 enot s platforme Airbnb, ker niso izpolnjevale lokalnih predpisov. Podobne omejitve po poročanju Euronewsa uvajajo tudi v Italiji in Grčiji, medtem ko je Tajska opozorila na protizakonitost, če stanovanje pri njih oddaja tujec. »Takšni ukrepi lahko potnike drago stanejo in jih pustijo na cedilu, če so rezervacije nenadoma odpovedane ali postanejo nedostopne,« opozarjajo pri zavarovalniški družbi Squaremouth.

Val protestov proti nereguliranim kratkoročnim najemom in posledicam, ki jih prinaša množični turizem, se krepi, v ospredju kritik pa se najpogosteje znajde platforma Airbnb. FOTO: Francisco Ubilla/Reuters

Kaj se torej zgodi, če je vaša rezervacija preklicana? Platforme, kot je Airbnb, imajo vzpostavljene mehanizme za zaščito potnikov. Po njihovih pravilih vam bodo v primeru odpovedi ali neustreznosti namestitve pomagali poiskati primerljivo zamenjavo ali ponudili polno vračilo denarja.

Tu pa se, kot poudarja Euronews, zaščita pogosto konča. »Airbnbjeva politika zaščite vam bo zagotovila vračilo denarja za namestitev, ne bo pa vam krila drugih stroškov, kot so potovanja, najem avtomobila in drugi izdatki,« pojasnjuje Ernesto Suarez, direktor zavarovalnice Gigasure.

To luknjo naj bi krila potovalna zavarovanja, a večina standardnih polic ne vključuje kritja za odpovedi, ki so posledica vladnih ukrepov. Kritje običajno velja le za razloge, kot sta bolezen potnika ali ekstremne vremenske razmere, ki preprečujejo potovanje. Za zaščito pred tveganji, kot so vladne omejitve, strokovnjaki pri Euronewsu priporočajo sklenitev police z razširjenim kritjem 'odpoved iz kateregakoli razloga' (CFAR). Ta nadgradnja, ki je sicer dražja, ponuja delno povračilo vnaprej plačanih in nevračljivih stroškov potovanja, ne glede na razlog odpovedi.

Strokovnjaki svetujejo sklenitev zavarovanja z možnostjo odpovedi iz kateregakoli razloga. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Medtem ko se potniki soočajo z zunanjimi pritiski, pa Airbnb, kot poroča Newsweek, uvaja tudi notranje spremembe, ki dodatno spreminjajo pravila igre. S 1. oktobrom 2025 bodo namreč večino gostiteljev samodejno prestavili iz »stroge« v »zmerno« odpovedno politiko.

Ta nova politika bo gostom omogočala brezplačno odpoved rezervacije 30 dni ali več pred prihodom, kar je skrb vzbujajoče za lastnike, ki se bojijo, da v tako kratkem času ne bodo mogli zapolniti prostih terminov. Airbnb potezo utemeljuje z željami potnikov po večji prilagodljivosti, a ta sprememba, skupaj z regulatornimi pritiski, postavlja gostitelje v vse bolj negotov položaj.

Regulatorne spremembe pa ne vplivajo le na platforme za najem, temveč na celoten potovalni ekosistem. TourismReview News poroča o predlogih znotraj evropskega parlamenta, ki bi lahko močno obremenili potovalne agencije. Predlogi za krepitev pravic potnikov med drugim vključujejo določilo, po katerem bi morale agencije v primeru odpovedi leta ali drugega prevoza potniku vrniti tudi svojo posredniško provizijo. Združenje evropskih potovalnih agencij (ECTAA) opozarja, da je to nepravično, saj so agencije svojo storitev svetovanja in rezervacije že opravile, za odpoved pa je odgovoren prevoznik. Takšen ukrep bi lahko ogrozil predvsem manjše agencije, ki predstavljajo veliko večino trga.

Več kot štirideset odstotkov gostov navaja brezplačno odpoved kot ključno potrebo pri rezervaciji. FOTO: Leon Vidic/Delo

Za potnike to pomeni, da vstopajo v novo dobo potovanj, kjer sta informiranost in skrbno načrtovanje ključna. Kot svetujejo pri Euronewsu, je poleg izbire ustreznega zavarovanja vredno razmisliti tudi o rezervaciji paketnih potovanj ali prožnih letalskih vozovnic, ki omogočajo lažje prilagajanje v primeru nepričakovanih sprememb.