Na tekmečevih tleh do jubilejnega naslova

Nogometaši Mehike so še desetič osvojili zlati pokal, prvenstvo Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Mehičani so v finalu v Houstonu pred skoraj 71.000 gledalci na razprodanem stadionu NRG z 2:1 (1:1) premagali reprezentanco ZDA in s tem ubranili naslov iz leta 2023.

Prvi so povedali Američani, ko je Chris Richard z glavo zadel že v 4. minuti. Varovanci selektorja Javierja Aguirreja so izenačili v 27. minuti, ko je Raul Jimenez dosegel svoj tretji gol na turnirju.

Selektor ZDA Mauricio Pochettino počasi le spravlja v red nogometno reprezentanco, ki mora biti v polni formi prihodnje leto na SP na domačih tleh. FOTO: Troy Taormina/Imagn Images Via Reuters Connect

Zmagoviti gol za Mehiko je v drugem polčasu v 77. minuti dosegel kapetan reprezentance in nogometaš West Hama Edson Alvarez, ki je bil razglašen za najboljšega igralca turnirja.

Mehika – sogostiteljica svetovnega prvenstva 2026 skupaj z ZDA in Kanado – tako podaljšuje svoj rekord najuspešnejše udeleženke tekmovanja pod okvirom združenja Concacaf. ZDA ima sedem zmag.