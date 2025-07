V včerajšnji prometni nesreči pri Lenartu umrl 23-letni voznik

S Policijske uprave Maribor so sporočili nove informacije v zvezi z včerajšnjo prometno nesrečo s smrtnim izidom na cesti od naselja Trate proti Lenartu, v kateri sta bila udeležena dva osebna avtomobila.

Kot so zapisali, je po doslej zbranih obvestilih 23-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Trat, zaradi neprilagojene hitrosti za ovinkom trčil v nasproti vozeče vozilo, ki ga je vozil 36-letni tujec, državljan Hrvaške. Poškodbe za povzročitelja prometne nesreče so bile tako hude, da je na kraju umrl. Drugi voznik je bil v prometni nesreči lažje poškodovan in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Maribor.

Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, o katerem so obvestili tudi dežurnega preiskovalnega sodnika in državno tožilko. O vseh ugotovitvah in zbranih obvestilih bodo pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

V letu 2025 je bila to šesta prometna nesreča s smrtnim izidom na območju Policijske uprave Maribor.