Na cestah pričakovati zastoje

Po sobotni gneči na cestah je zastoje pričakovati tudi danes. Po poročanju prometnoinformacijskega centra nastaja zastoj pred Šentiljem proti Avstriji, občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji.

Pričakovati je bilo zastoje pred predorom Karavanke, zastoji se obetajo tudi na primorski avtocesti, promet pa bo predvidoma zgoščen tudi na cestah na območju turističnih središč. Dodatne težave lahko voznikom povzroči vročina, na Primorskem je zaradi nje razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Zgoščen promet lahko precej podaljša čas potovanja, zato naj vozniki za pot predvidijo več časa, svetujejo na prometnoinformacijskem centru. Na policiji vsem, ki se odpravljajo na pot, svetujejo strpno in previdno vožnjo, še posebej na odsekih, kjer potekajo gradbena dela.

Na pot naj vzamejo zadostno količino tekočine. V stoječi koloni naj ne zapuščajo vozil in naj ne hodijo po avtocesti. Ustvarijo naj reševalni pas ter upoštevajo navodila policistov, redarjev in cestninskih nadzornikov, so dodali na policiji.

V soboto je poleg primorske in gorenjske avtoceste ter na območju turističnih središč zastoj ves dan vztrajal tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji.

Težava v avtu tudi visoka toplotna obremenitev

Na vožnjo lahko vpliva tudi vreme. Danes in v prihodnjih dneh bo po napovedih Agencije RS za okolje po nižinah velika toplotna obremenitev, vročina bo najbolj izrazita na Primorskem. Toplotna obremenitev bo postopoma še naraščala.

Na Primorskem je tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje jo je razglasila za občine Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal ob Soči, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

Požarna ogroženost naravnega okolja se bo v prihodnjem tednu po napovedih povečevala tudi drugod po državi.