Na dan bi lahko pocepili več kot 30.000 ljudi

Je v primeru sprostitve cepilne strategije v Sloveniji mogoče organizirati množično cepljenje? Na cepilnih mestih pravijo, da bi se brez težav prilagodili, cepljenje vzeli za prioritetno nalogo in se temu primerno odzvali. A za zdaj v državi ni toliko cepiva, kot bi ga lahko dnevno porabili.»Ko bo cepiva precej več, kot ga je zdaj, bodo tudi cepilni centri lahko organizirani drugače,« je na včerajšnji tiskovni konferenci dejal, nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja.Če bi želeli do sredine junija zagotoviti 60-odstotno precepljenost prebivalstva, bi bilo treba po naših izračunih tempo cepljenja pospešiti za skoraj sedemkrat. Do zdaj je bilo namreč v povprečju v Sloveniji cepljenih 5072 oseb na dan, za želeno precepljenost do začetka poletja pa bi jih moralo biti dnevno skoraj 35.000 – dva odmerka cepiva bi moralo dobiti vsaj še šeststo tisoč ljudi (tisti, ki so covid-19 v zadnji polovici leta preboleli, niso upoštevani). Po Kacinovih besedah ima Slovenija za ta mesec zagotovljenih najmanj 450.000 odmerkov štirih vrst cepiv, kar torej za doseganje zgoraj omenjene številke ne bo zadostovalo.Že res, da bomo ob hitrejšem cepljenju prej dosegli rumeno in pozneje zeleno fazo epidemije, a je za to nujna izjemno usklajena akcija, podprta izključno z znanstvenim pristopom, ki bi o cepljenju prepričal tudi skeptike, je poudaril, direktor mariborskega zdravstvenega doma. Iz raziskave o prisotnosti protiteles v krvi, ki so jo opravili, je razvidno, da je 33 odstotkov njihovih zaposlenih covid-19 prebolelo. »Če te podatke prenesem na populacijo, bi bilo razveseljivo, če bi do poletja dosegli najmanj 40-odstotno precepljenost. Če upoštevamo še prebolevnike, bi bili tako že pri dobrih 70 odstotkih,« je dejal Završnik, ki meni, da bi za uspešen boj z angleškim sevom potrebovali vsaj 80-odstotno precepljenost. To pa bomo v tako kratkem času težko dosegli, je še dodal.A če bi organizirali množično cepljenje, so v Mariboru pripravljeni. Zdaj na dan cepijo 3000 ljudi, na teden 18.000. Te številke bi lahko, če bi bilo na voljo dovolj cepiva, podvojili ali potrojili, zagotavlja Završnik. Trenutno imajo v čakalni vrsti 13.500 ljudi, po soboti jih bo ostalo še 8500. Podobno pripravljenost na širitev cepljenja izkazujejo tudi na drugih cepilnih mestih.V največjem, ljubljanskem zdravstvenem domu pravijo, da v primeru večje količine dobavljenega cepiva v cepilnem centru na Gospodarskem razstavišču lahko povečajo število cepilnih vrst, razširijo cepilno mesto v dodatno dvorano in podobno. Trenutno cepijo od 3000 do 4000 oseb na dan, največ bi jih lahko 5400.V ZD Kočevje lahko ob predhodnem naročilu varno in z drive-in sistemom na dan cepijo do tisoč ljudi., direktor škofjeloškega zdravstvenega doma, je dejal, da bi množično cepljenje organizacijsko lahko izvedli: »V tem primeru bi se število cepljenih še povečalo in bi bilo do konca junija odvisno le od števila ljudi, ki se želijo cepiti.«Prejšnji teden so cepljenje izvajale ekipe cepilnega centra v ZD Škofja Loka in ekipe 13 zdravnikov koncesionarjev po zdravstvenih postajah. Skupaj so cepili 1528 ljudi, od tega 995 s prvim odmerkom, 533 pa jih je prejelo tudi drugi odmerek cepiva. Stepanović ocenjuje, da bi ob ustrezni organizaciji dela in dobave cepiva (najmanj dvakrat na teden in ne le enkrat, kot je to zdaj), lahko cepili vsaj še enkrat toliko ljudi., strokovna vodja v ZD Nova Gorica, pravi, da bi tudi pri njih lahko izvedli množično cepljenje. »S sedanjo kadrovsko zasedbo smo sposobni izvesti približno 4000 cepljenj na teden. Seveda pod pogojem, da bomo imeli ohranjene vse funkcionalnosti, ki nam jih omogoča sedanja elektronska aplikacija (prijave na cepljenje, enostavno formiranje seznamov znotraj aplikacije, vabljenje neposredno iz aplikacije), in če se ne bodo pojavile dodatne administrativne zahteve po prenosu podatkov iz enega sistema v drug, ki bi naš kader dodatno obremenile.«V omenjenih petih cepilnih centrih bi torej lahko opravili več kot 10.000 cepljenj na dan. Če vemo, da je takšnih centrov po državi 61, dodatnih 13 pa je v bolnišnicah, bi bilo torej množično cepljenje možno izpeljati. A najprej je treba imeti dovolj cepiva, potem pa je seveda udeležba odvisna od vsakega posameznika in njegovega zaupanja v stroko.