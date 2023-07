Na dopustu podpisal sporni dogovor

Dobro uro pred začetkom izredne seje sveta zavoda o za RTV Slovenija »neizpodbitno poslovno škodljivem« kolektivnem dogovoru, ki naj bi bil na mizi, je s Kolodvorske prišlo sporočilo, da sta ga v. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough in predsednik sindikata delavcev radiodifuzije Tom Zalaznik že podpisala. Eden v sredo, drugi v četrtek, je zatrdil Drago Zadergal, po novem samostojni strokovni delavec specialist, ki je za vodjo pravne službe na Kolodvorsko prišel iz kabineta nekdanjega premiera Janeza Janše.

V tem času je bil v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija na dopustu in ga vročevalci niso našli niti za to, da bi mu izročili obvestilo o začetku razrešitve, od četrtka pa je na bolniškem dopustu. Odsoten je bil tudi na seji zavoda, zato so svetniki vodstvu lahko le naložili, naj jim poroča o vseh časovnicah in dokumentih, ki so vodili do tega dogovora, za katerega se je še do zadnjega predvidevalo, da bi ga lahko podpisal tudi sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev.

Tretji reprezentativni sindikat, to je sindikat novinarjev, pa tako kot o podpisu aneksa št. 14 h kolektivni pogodbi, ki določa visoke odpravnine za morebitne premestitve ali odpuščanja, sploh ni bil obveščen, čeprav naj bi ga pripravljali dalj časa.

»Pravna pisarna pri tem ni sodelovala in s tem sporazumom ni seznanjena,« je povedal Aljoša Ivanović, zato so svetniki zahtevali, naj se ta ter tudi odvetniška pisarna Tekavec in družba Čeferin, s katerima RTV Slovenija sodeluje, opredelita do posledic dogovora in njegove zakonitosti, saj posega v zakonsko določene pristojnosti uprave in sveta RTV Slovenija.

Predsednik sveta zavoda Goran Forbici je poudaril, da »sedanje vodstvo s svojimi potezami okvire dostojnega in normalnega pomika tako nizko, da tega ni več mogoče razumeti«.

Sam dogovor – njegovo besedilo za zdaj še ni javno objavljeno – naj bi Zalaznikovemu sindikatu dajal nekakšen veto pri morebitnih odpovedih delavcu iz poslovnih razlogov in iz razloga nesposobnosti ter tudi pri vseh splošnih aktih, s katerimi se delavci ne strinjajo in bi spremembe pomenile poslabšanje delovnopravnega položaja delavcev. »Ker je možno, da se zavod znajde v likvidnostih težavah, so zato naše zahteve toliko bolj smiselne in utemeljene,« je zatrjeval Zalaznik, ki je v zadnjih dveh letih dobro sodeloval z odhajajočim vodstvom in je skupaj z njimi tudi nasprotoval uvedbi novele zakona o RTV Slovenija. Tudi njemu je odhajajoči vršilec dolžnosti generalnega direktorja menda podpisal pogodbo o zaposlitvi z bolj ugodnimi pogoji. »Upam, da dokument, ki uvaja dosmrtne rente, ne bo obstal,« je komentirala svetnica Ilinka Todorovski.

Svetnika Gregor Drnovšek in Robert Pajk pa sta podvomila o reprezentativnosti Zalaznikovega sindikata, kar bi na sodišču lahko preverila tudi nova uprava, potem ko bo nastopila svoj mandat in s tem vzpostavila precedenčni primer glede tega vprašanja. »Bizarno je, da deset odstotkov zaposlenih kroji usodo celotnemu zavodu,« je bilo slišati.

Svetnik Tadej Troha je opozoril, da bi se zaradi Zalaznikovega veta lahko zgodila blokade te institucije, saj brez njegovega soglasja ne more biti sprejet skoraj noben splošni akt – vključno s statutom, ki ga mora skladno z novelo zakona o RTV Slovenija svet zavoda sprejeti pol leta po svojem konstituiranju.