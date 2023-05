Na fakultetah za ves dan prekinili delo, vključno z izpiti

Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) danes nadaljuje stavko v visokem šolstvu, ki so jo začeli marca lani. Že takrat so zahtevali ustrezno vrednotenje dela, odpravo plačnih krivic in normalne pogoje za delo. Kot so zapisali v sindikatu, stavkovna pogajanja od lanske jeseni niso prinesla rešitev, »saj vlada zavrača odpravo dokazanih plačnih krivic in je med pogajanji celo preklicala že dogovorjene rešitve«.

V VSS menijo, da je vlada »neverjetno ustrežljiva do zdravnikov in učiteljev v osnovni in srednji šoli. Odobrila je dvig zdravniških plač. /…/ Uvedla je četrti naziv v vzgoji in na nižjih ravneh izobraževanja, česar ni nikjer v javnem sektorju. Končne plače učiteljev se bodo s tem skoraj izenačile s plačami izrednih profesorjev. V VSS privoščimo ostalim javnim uslužbencem kar največ, zahtevamo pa enakopravno obravnavo in pravično vrednotenje svojega dela glede na njegovo zahtevnost in družbeni pomen univerze.«

Danes je tako na fakultetah vseh treh javnih univerz odpadel pedagoški proces, ni izpitov, kolokvijev in zagovorov zaključnih del. Prav tako ni uradnih ur v strokovnih službah, zaprte so knjižnice, v času stavke ni vzdrževanja informacijskih sistemov, so sporočili iz sindikata. Dodali so, da je stavka »omejena pri kliničnih vajah in drugih delovnih aktivnostih, katerih odpoved bi poslabšala zdravstveno stanje pacientov. Izjema sta tudi zakonsko regulirani javna zdravstvena in veterinarska dejavnost.«

Zahteve

VSS med drugim zahteva redno usklajevanje plač z inflacijo, skladnost plač visokošolskih učiteljev in zdravnikov specialistov, ustrezen dvig plač pri vseh zaposlenih v visokem šolstvu. Nadalje zahtevajo tudi odpravo plačnih krivic, zlasti pri visokošolskih sodelavcih, lektorjih, bibliotekarjih in informatikih. Zahtevajo tudi izboljšanje pogojev za delo, pa tudi umik predloga črtanja določb o članicah in volitvah dekanov in rektorjev v zakonu o visokem šolstvu.

V sindikatu so že napovedali, da bodo stavko nadaljevali in delo ponovno prekinili 13. in 14. junija, če pristojni s sindikatom ne bodo sklenili stavkovnega sporazuma. Predsednik VSS Gorazd Kovačič je dodal, da so se na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije za zdaj odzvali neformalno: »Da imajo zvezane roke, dokler ne bo sprejet paket za odpravo plačnih nesorazmerij v javnem sektorju. Včeraj pa smo dobili predlog, ki je skrajno nesramen za visokošolske sodelavce, lektorje, bibliotekarje … in skupino J.« Dodal je, da bi po predlogu, ki so ga dobili, bil med plačnimi skupinami še večji razkorak kot doslej.