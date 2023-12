Na shodu za Palestino pozvali: »Ustavimo genocid!«

V Ljubljani so pripravili nov shod v podporo Palestine. Glavno sporočilo in poziv slovenskemu političnemu vrhu je bil: »Ustavimo genocid!« Nov shod bo že v sredo, le da v Mariboru.

Shod v Ljubljani se je pričel na Prešernovem trgu, nato se je približno tristo ljudi sprehodilo do veleposlaništev ZDA in Nemčije, zaključili so na Trgu Republike.

Shod v podporo Palestini. FOTO: Črt Piksi

»Američani še naprej nudijo Izraelu neomajno politično in vojaško podporo. Nemčija Izraelu še naprej nudi neomajno politično podporo, prodajo orožja Izraelu pa je novembra še povečala. Nobena članica EU, tudi Slovenija, zaradi izvajanja izraelskega genocida v Gazi ni z Izraelom prekinila trgovine z orožjem,« je dejala ena od organizatoric protesta.

Na Trgu republike je zbrane nagovorila Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenija: »Pred očmi svetovne javnosti se v Gazi dogaja humanitarna katastrofa, ki je tudi katastrofa človečnosti. Ob tem, ko število mrtvih presega 20.000, so skorajda vsi prebivalci Gaze razseljeni, desetine tisoče jih dobesedno nima kam iti. Polovica jih strada, združeni narodi poročajo, da polovica prebivalstva Gaze ne ve, od kod bodo dobili naslednji obrok«.

Na shodu so spomnili, da je Republika Slovenija kot članica mednarodne skupnosti zavezana ne le k spoštovanju, ampak tudi k zagotavljanju uresničevanja mednarodnega prava. Slovensko vlado so pozvali, naj sprejeme različne ukrepe:

embargo na trgovanje z orožjem in z vojaško opremo z Izraelom;

vložitev tožbe na Meddržavno sodišče na podlagi Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida;

prepoved uvoza in gospodarskega sodelovanja s podjetji iz nezakonitih izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu in v okupiranem Vzhodnem Jeruzalemu;

zamrznitev sodelovanj, ki temeljijo na sporazumih med EU in Izraelom, dokler se ne preuči in zagotovi, da ne prihaja do kršitev prava EU;

prekinitev diplomatskih stikov in odpoklic veleposlanice v Tel Avivu Andreje Purkart Martinez.

Ob enem so tudi spomnili, da bo Slovenija s 1. januarjem postala nestalna članica Varnostnega sveta ZN. »Če bo z dosedanjo preračunljivo in nenačelno politiko nadaljevala, bo postala del problema in ne del rešitve,« so zapisali v sporočilu za javnost. »Slovenski politični vrh nosi odgovornost. Storiti mora vse, da opozori na kršitve mednarodnega prava, in sprejeti mora ukrepe, ki so mu na voljo, da prepreči ponovno izvršitev najhujšega hudodelstva v človeški zgodovini.«

Protestnike je nagovorila tudi dekanja Filozofske fakultete Mojca Schlamberger Brezar. Vodstvo Filozofske fakultete je namreč v začetku decembra pripravilo peticijo, naslovljeno predsedniku vlade Robertu Golobu, ministrici Tanji Fajon, predsednici Državnega zbora Urški Klakočar Zupančič in predsednici države Nataši Pirc Musar. V desetih dneh jo je podpisalo več kot tisoč ljudi. Dekanja je poudarila, da smo priča šolskemu primeru genocida, pri čemer je tragično in paradoksalno, da sta Izrael in Evropa pozabila na lastno zgodovino.

