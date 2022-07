Na Gruškovju za vstop v državo do dve uri, za izstop do uro čakanja

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zastoj nastal na primorski avtocesti, na posameznih odsekih avtoceste od Razdrtega proti Ljubljani. Zamuda tam je približno enourna.

Zastoji na primorski avtocesti so tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani pa je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas.

Zastoj je na ljubljanski južni obvoznici pred razcepom Malence proti Dolenjski ter na dolenjski avtocesti do Šmarja Sapa proti Novemu mestu. Občasno nastajajo zastoji na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški.

Oviran promet na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkoma Ptujska cesta in Pobrežje proti Pesnici. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je kolona vozil dolga dva kilometra. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod.