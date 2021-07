8.15 Biden pod velikim pritiskom, naj ukaže obvezno cepljenje javnih uslužbencev



Ameriški predsednik Joe Biden je pod vse večjim pritiskom zdravstvenih strokovnjakov, naj ukaže obvezno cepljenje proti covidu-19 za vse, ki dobivajo plače iz zveznega proračuna, saj prepričevanje tistih, ki se nočejo cepiti v času širjenja nove koronavirusne različice delta, ni več dovolj.



Biden je potrdil ukaz, da se bodo morali v prihodnjih dveh mesecih cepiti vsi zdravstveni uslužbenci ministrstva za veteranske zadeve, ki jih je 115.000. Novinarko, ki ga je vprašala o tem pri srečanju z iraškim premierom Mustafo al Kadimijem, je sicer v šali označil za tečko, vendar je vseeno potrdil ukaz o cepljenju.



Biden bi lahko izdal tudi ukaz o obveznem cepljenju vsega vojaškega osebja ZDA, vendar se za zdaj za to še ni odločil. Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je dejala, da Bela hiša podpira bolnišnice, ki zahtevajo od osebja, da se cepi, vendar pa je dodala, da ima zvezna vlada le določena pooblastila, ne pa vseh.



V ponedeljek je 60 zdravstvenih organizacij iz združenj prek krovnega Ameriškega zdravstvenega združenja (AMA) pozvalo vse bolnišnice in druge zdravstvene ustanove, naj zahtevajo, da se osebje cepi.



St. Louis se je v ponedeljek pridružil Los Angelesu z zahtevo po nošenju mask v zaprtih javnih prostorih tudi za cepljene, Kalifornija je naznanila, da bodo morali biti vsi državni uslužbenci cepljeni do konca avgusta, podoben ukrep pa je za mesto New York napovedal tudi župan Bill de Blasio.



7.00 Na igrah v Tokiu sedem novih okužb s koronavirusom



Organizatorji olimpijskih iger v Tokiu so danes poročali o sedmih novih primerih okužbe z novim koronavirusom, povezanih z igrami. S tem se je število okužb v obdobju od 1. julija povzpelo na 155.



Današnje številke vključujejo dva športnika, eden od njiju je nizozemski teniški igralec, so sporočili organizatorji.



Nizozemska teniška dvojica Jean-Julien Rojer in Wesley Koolhof je že v ponedeljek zapustila olimpijske igre, potem ko so pri Rojerju potrdili okužbo. Dvojica je bila osmopostavljena na igrah in je na uvodni tekmi zmagala. Rojer je šesti nizozemski športnik, ki je bil na igrah v Tokiu pozitiven.

