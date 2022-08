Stanje slovenskega zdravstva po covidu

Novinarska konferenca na kateri bodo predstavniki Ministrstva za zdravje na čelu z ministrom Danijelom Bešičem Loredanom predstavili izzive za dvig kakovosti podatkov čakalnih seznamov in smer rešitve. Akcijski načrt v zvezi z reševanjem te problematike je pred kratkim že napisala ekonomistka v zdravstvu mag. Marjeta Kuhar.

Konferenco bo moč spremljati v živo tudi preko družbenih omrežji Ministrstva za zdravje.

Minister Bešič Loredan je dejal, Na ministrstvu za zdravje nadaljujejo s podatkovno znanostjo. Pripravili so analizo stanja po epidemiji covid-19 v zdravstvu. »Že pred epidemijo so bile čakalne vrste rak rana v slovenskem zdravstvu, zato smo s tem v zvezi že začeli izvajati akcijski načrt,« je dejal minister.

Z analizo podatkov so želeli prikazati vpliv izbruha in širjenje covida na opravljanje zdravstvenih storitev: dostopnost družinskih zdravnikov, pediatrov na primarni zdravstveni ravni (tudi preventiva). Osredotočili so se tudi na preventivne programe - koliko manj se je naredilo na programih Dore, Zore in Svita, kolikšen je bil izpad v programu referenčnih ambulant za odrasle, kakšen je vpliv epidemije na novo odkrite kronične boleni kot so arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen in kronično obstruktivna pljučna bolezen. »Iz podatkov boste lahko razbrali, kaj nas čaka v prihodnjih letih, ko se bo strategija upravljanja s covidom kot bumerang vrnila v slovensko zdravstvo z neverjetno silo,« je opisal minister. Prikazali smo tudi stanje v specialističnih ambulantnih dejavnostih (pri prospektivnih programih, kjer so vzeli vzorčni model artroskopij, zamenjavo kolka, kolena in operacij žolčnih kamnov. Številke po ministrovih besedah tam niso tako drastično slabe. Pa vendar: 15 odstotni izpad pomeni, da je okoli tisoč ljudi ostalo brez operacije zamenjave kolka v dveh letih. Žalostni so tudi podatki o tem, koliko manj rakovih obolenj je bilo odkritih. »Podatek, ki nas bo prizadel v smislu, da moramo sistem okrepiti bistveno bolje, kot je bil leta 2019, da bomo lahko izpeljali tisto, kar na s čaka v naslednjih letih, da bomo covidni 'rep' korenito odstranili in uredili zdravstvene storitve za vse prikrajšane paciente. Zato je toliko bolj pomembno, da imamo ažurirane podatke, urejeno e-naročanje, e-zdravje, e-zvem,« je bil jasen Bešič Loredan.

Izpostavil je, da je covid žal pomembno vplival na izvajanje zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Temu želijo na ministrstvu posvetiti pozornost letos in v naslednjih 3 leti: »Le tako bomo lahko zagotovili dostopnost do zdravstvenega varstva vsem skupinam ljudi. Urediti želimo rehabilitacijo long covid bolnikov, najkasneje bomo to umestili v splošni pogovor za leto 2023 kot novo entiteto v slovenskem zdravstvu.

V nadaljevanju so predstavili, s kakšnimi neverjetnimi težavami se ukvarjajo v 21. stoletju sredi digitalizacije.

Izzive s katerimi so se soočili pri pridobivanju podatkov je predstavila Alenka Kolar, v. d. generalnega direktorja direktorata za digitalizacijo v zdravstvu.