Z napotnico z oznako zelo hitro je bilo dopustno na zdravstveno storitev čakati 14 dni, po novem se ta čas podaljšuje na 30 dni. To spremembo in še nekaj drugih prinaša spremenjeni pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki pa za paciente ne prinaša večjih sprememb.