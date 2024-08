Na Obrežju začel delovati center za registracijo in obravnavo tujcev

Na nekdanjem mejnem prehodu Obrežje je delo začel center za registracijo in obravnavo tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Novo mesto, policija tako zdaj na enem mestu in pod enotnim vodstvom izvaja vse potrebne ukrepe s tujci.

Kot so še dodali na policiji, novi registracijski center izboljšuje pogoje dela policistov, saj tam zdaj na enem mestu zagotavljajo učinkovito obravnavo tujcev in lažje zagotavljajo tolmače. Boljši so tudi pogoji v primerih obravnave mladoletnikov brez spremstva, saj morajo biti v teh postopkih prisotni tudi uslužbenci centrov za socialno delo.

V registracijskem centru je lahko naenkrat sto ljudi, kar trenutno zadostuje potrebam. Tujci se tam zadržujejo le nekaj ur, po preverjanju identitete in izvedenih policijskih postopkih pa jih oskrbijo in namestijo v azilne domove.

V prvem polletju malo več nezakonitih prehodov meje kot lani

»Gre torej za pomembno točko, na kateri na enem kraju in pod enotnim vodstvom izvajamo vse potrebne ukrepe za registracijo tujcev, ki nedovoljeno prestopijo državno mejo. Postopke v novem registracijskem centru smo začeli opravljati konec prejšnjega meseca,« so še pojasnili na policiji.

Policija je sicer v prvem polletju obravnavala 21.243 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko je bilo teh lani v istem času malo manj, in sicer 20.555. Najpogosteje so obravnavali državljane Sirije, ki jih je bilo kar desetkrat več kot leto prej in predstavljajo več kot tretjino vseh primerov. Za njimi so državljani Afganistana in Turčije.

Kot še izhaja iz objavljenih statističnih podatkov policije o nedovoljenih migracijah, je bila v tem času najbolj obremenjena novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali kar 83 odstotkov vseh nedovoljenih prehodov meje. Večina migrantov namreč v Slovenijo vstopa s sosednje Hrvaške.