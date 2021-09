Pahor prejel štiri predloge za ustavnega sodnika

Sledi posvet z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti

Za namestnika predsednika KPK tri kandidature

Na poziv Boruta Pahorja za namestnika predsednika KPK so se prijavili direktor policijske akademije Ivo Holc, pomočnica glavnega tajnika za splošne zadeve pri Alma Mater Europaea Vanja Jus in nadzorni svetnik KPK David Lapornik. Predsednik republike bo namestnika predsednika KPK imenoval, ko bo kandidacijska komisija pregledala prispele kandidature.

Z urada predsednika republikeso sporočili, da so na njegov že četrti poziv za prosto mesto sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije prispeli štirje predlogi: zainPahor mora znova izbrati kandidata, ki bi na tajnem glasovanju v državnem zboru lahko zbral absolutno večino – torej vsaj 46 poslanskih glasov – in nadomestil ustavno sodnico, ki se ji je mandat iztekel že 14. julija lani. Njegov tretji kandidatje na glasovanju v DZ prejel 45 glasov, glas premalo.Predsednik republike kandidata za sodnika ustavnega sodišča predlaga izmed prijavljenih, ima pa tudi možnost, da predlaga drugega kandidata. Lahko predlaga tudi več kandidatov, kot je prostih mest. Kot vselej se bo o prijavljenih kandidatih posvetoval z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti.Tokratni predlogi so prišli na poziv, objavljen v uradnem listu 20. julija letos. Zakon o ustavnem sodišču sicer določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak, star najmanj 40 let.Glede na dejstvo, da v dosedanjih poskusih nihče od kandidatk oziroma kandidatov ni dobil dovolj podpore, Pahor ocenjuje, da bo treba na posvetovanjih še posebej temeljito in skrbno ugotavljati možnosti za zadostno podporo in uspeh kandidature, so še sporočili iz njegovega urada.Potem ko bo sprejel odločitev o predlogu kandidatke oziroma kandidata za ustavnega sodnika in pred glasovanjem v državnem zboru, je predvidena tudi njegova javna predstavitev.