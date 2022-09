Na poti do morja znova kilometri pločevine

Tudi prvi septembrski vikend je promet na slovenskih avtocestah zelo zgoščen. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti, najnovejši je zaradi nesreče nastal pred Uncem v smeri Kopra.

Predor Karavanke, ki je bil zaprt v obe smeri, je medtem znova odprt. Na gorenjski avtocesti ostaja zastoj, dolg tri kilometre.

Najdaljše območje zastojev je trenutno na primorski avtocesti. Pred Uncem je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj, ki je trenutno dolg devet kilometrov in sega mimo priključka Logatec. Čas vožnje je daljši za 45 minut. Obvoz je možen po cesti Vrhnika–Unec.

Zastoj na primorski avtocesti na Lomu. FOTO: Spletna Kamera DARS

Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici do Kosez, na južni pa do priključka Ljubljana Rudnik.

Na mejnem prehodu Gruškovje se na izstop iz države čaka do ene ure, v Sečovljah, Jelšanah in na Dragonji pa do pol ure. Vozniki na vstop do pol ure čakajo v Starodu, in Jelšanah, na Obrežju do 40 minut, eno do dve uri pa v Dragonji in v Sečovljah.