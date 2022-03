Na poti v Slovenijo se morajo znajti sami

Nekatere evropske države že organizirajo avtobusne prevoze za begunce iz Ukrajine v želene kraje, naše države še ni med njimi. Begunci, katerih cilj je Slovenija, se morajo na poti do nas znajti sami.

Jana Lampe iz Slovenske karitas je pritrdila, da organiziranih prevozov beguncev iz Ukrajine na državni ravni še ni. Delila je izkušnjo družine, o kateri so pričakovali, da bo prispela v nedeljo, a se je zavleklo, saj je iskanje transportnih možnosti težko, ljudje so izmučeni in se morajo vmes odpočiti. Vlaki so prenatrpani, nanje lahko posamezniki vzamejo le najnujnejše. Pojavljajo se tudi prostovoljci, ki z lastnimi kombiji oziroma osebnimi vozili potujejo proti Ukrajini ter pomagajo prevažati bežeče posameznike. Ob sedanjih razmerah se Jana Lampe odkrito boji trgovine z ljudmi.

Podaljšanje poziva

Na poljsko-ukrajinski meji stojijo avtobusi, ki ljudi organizirano vozijo v Berlin in drugam po Nemčiji, a je treba vedeti, da morajo imeti prej pripravljene nastanitvene kapacitete za te pribežnike. Pri nas te kapacitete še iščemo, zato ne moremo z avtobusi množično potovati po ljudi v ­Ukrajino.

Predvčerajšnjim bi moral biti sklenjen javni poziv vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov, s katerim si želijo pridobiti informacijo o kandidatih za sklenitev pogodbe za zagotovitev nastanitvenih objektov za namen pomoči ob reševanju krize v Ukrajini, a so poziv za en dan podaljšali. Končal se je včeraj ob 12. uri, o rezultatih bo več znanega v začetku prihodnjega tedna.

Trenutno je za Ukrajince na voljo od 1000 do 2000 nastanitev, v skrajni sili bi lahko po oceni ministra Aleša Hojsa, ki jo je dal pred dnevi, oskrbeli približno 200.000 ljudi. Sicer pa številni Ukrajinci v Sloveniji že bivajo pri sorodnikih in znancih, drugi najemajo zasebne kapacitete v želji, da bi čim prej začeli delati.

V zbirnem centru v Logatcu jih je trenutno nastanjenih več kot 160, ministrstvo za notranje zadeve je dalo na razpolago nastanitvene objekte na Debelem rtiču, v prihodnjih dneh si bodo ogledali še nekaj lokacij, tudi v Murski Soboti.

Četudi torej naša država beguncem (še) ne pomaga pri prevozih z ukrajinskih meja, je poskrbela, da imajo zagotovljen brezplačen prevoz, ko pridejo v Slovenijo. Ljudem, ki pokažejo ukrajinski potni list ali osebno izkaznico, ponudniki javnega potniškega prometa omogočijo brezplačen prevoz na celotnem območju Slovenije na relaciji, na kateri se želijo peljati. Brezplačni so tako javni linijski prevozi z avtobusi kot železniški medkrajevni prevozi.