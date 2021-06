Na prvi pogled očarljivi, a hkrati uničujoči

V nadaljevanju preberite:

»Sem nekaj posebnega, zato si zaslužim poseben položaj.« Takšen je, po besedah psihiatrinje dr. Mojce Zvezdane Dernovšek, najbolj jedrnat povzetek narcistične osebnostne motnje, ki se kaže v poveličevanju samega sebe, občutku upravičene nadrejenosti in izkoriščanju. Prvi junij je svetovni dan narcistične zlorabe in zavedanja njenih posledic, ki so lahko uničujoče tako v zasebnem kot družbenem življenju.