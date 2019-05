Na severozahodu Slovenije zapadel sneg, na Primorskem piha močna burja

Danes je oblačno s padavinami, ki bodo popoldne predvsem ob morju večinoma ponehale. Meja sneženja se je spustila do nadmorske višine okoli 800 m. Piha okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna do močna burja. Temperature bodo od 4 do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.



Ponoči bodo padavine oslabele in ponekod ponehale, meja sneženja se bo na jugu še nekoliko znižala. Burja na Primorskem bo slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, v Gornjesavski dolini malo pod 0 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bodo padavine večinoma ponehale, proti večeru se bo od zahoda jasnilo.



Ponekod bo še pihal severni ali severovzhodni veter, burja na Primorskem pa bo čez dan ponehala. Najvišje dneve temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.



Najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo danes in v prvem delu noči na ponedeljek na izpostavljenih mestih presegali hitrost 100 km/h.