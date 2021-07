Na zahodu države možna neurja s točo

Predvsem v zahodni polovici države bodo pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na torek možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra in točo. Prebivalci naj svojo lastnino umaknejo na varno, da je toča ne bo poškodovala. Tudi avtomobile naj zapeljejo pod streho, so za STA opozorili na uradu za meteorologijo Agencije RS za okolje.Nevihte, krajevno tudi močnejše, se bodo zvečer in v prvi polovici noči lahko širile proti vzhodu. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na severozahodu okoli 25 stopinj Celzija, so zapisali na agenciji.V drugi polovici noči se bo ozračje umirilo.Na vzhodu bo v torek delno jasno, drugod spremenljivo oblačno. Zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji se bodo pojavljale plohe in nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 27 do 32, na severozahodu okoli 24 stopinj Celzija.V sredo in četrtek bo sončno in spet bolj vroče. Ponekod bo še pihal jugozahodnik.