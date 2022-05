Na zaslišanja še zadnja šesterica

Zadnji dan se bodo pred poslanci zvrstili kandidati za ministre, ki se bodo skladno z napovedmi mandatarja Roberta Goloba najprej oziroma najintenzivneje lotili dela. Kandidat za zdravstvenega ministra Danijel Bešič Loredan naj bi predstavil tudi že vsebino interventnega zakona.

Veliko vprašanj postavljajo napovedani stresni testi zdravstvenega sistema, ki bodo pokazali, kakšne so njegove zmogljivosti, nedvomno pa tudi ukrepi, predvideni ob morebitni ponovni zaostritvi razmer zaradi covida-19.

Med prvimi nalogami vlade je Robert Golob ob draginji, ki smo ji priča, še napovedal tudi regulacijo cen energentov in hrane. Odgovore na vprašanje, kako naj bi se lotili »prostovoljnega« iskanja morebitnih rezerv v dobavnih verigah in kakšne posege načrtujejo, če za to pri proizvajalcih in trgovcih ne bi bilo posluha, bosta dala kandidatka za kmetijsko ministrico Irena Šinko in kandidat za infrastrukturnega ministra Bojan Kumer. Po spremembi zakona o vladi naj bi infrastrukturo prevzela Alenka Bratušek.

Predstavili se bodo še kandidat za ministra za okolje in prostor Uroš Brežan ter oba kandidata Levice, ki bosta predvidoma jutri zasedla ministrski mesti. Asta Vrečko, kandidatka za kulturno ministrico, in Luka Mesec, kandidat za ministra za delo, družino in socialne zadeve. Vodenje tega bo pozneje predvidoma prevzel Simon Maljevac, Mesec pa ministrstvo za solidarno prihodnost.

Večina ministrov – do zdaj so parlamentarni odbori vsem prižgali zeleno luč – pa je tudi že predstavila ekipe, s katerimi bodo v sredo po predvideni potrditvi vlade prevzeli resorje.