Nacionalni svet za kulturo v spreminjanje zakonodaje o medijih in filmu

Na ministrstvu za kulturo je zasedal nacionalni svet za kulturo (NSK), ki od oktobra deluje v novi sestavi s predsednikom Jurijem Krpanom na čelu. Na dnevnem redu zadnje seje v tem koledarskem letu sta bila tudi program dela in finančni načrt za prihajajoče leto 2025 – leto, ko bosta med drugim Nova Gorica in Gorica skupaj nastopili kot evropska prestolnica kulture.

Člani sveta, poleg predsednika so to še Uroš Korenčan, Franci Krevh, Tanja Petrič, Martin Srebotnjak, Majda Širca Ravnikar in Kaja Širok, so na včerajšnji seji sklenili, da bodo EPK, ki se odpira 8. februarja, obiskali v okviru ene od prihodnjih sej. Prav tako se nameravajo posvetiti spreminjanju zakonodaje o medijih in filmu. Predvidoma že januarsko sejo bodo v luči obetajočih se sprememb zakona o medijih namenili položaju kulture v njih ter nanjo povabili strokovnjake z različnih področij.

Poleg položaja kulture v medijih so izrazili zanimanje za digitalizacijo in umetno inteligenco. Ta se tudi po kulturnem polju hitro širi, zato v NSK menijo, da bi bilo treba do tega oblikovati stališče in vztrajati pri sprejetju ukrepov, ki bi koristili oziroma bili v pomoč tako izvajalcem kot uporabnikom.

Nacionalni svet razmišlja tudi o novi raziskavi, ki bi ponudila vpogled

v stanje v kulturi.

Pozornost bodo namenili zastopanju stroke pri sprejemanju različnih politik, o čemer želi NSK odpreti razpravo, čeprav v predlaganih spremembah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki je še v medresorskem usklajevanju, ta vloga pripada kulturniški zbornici kot združenju stanovskih društev. V NSK so že v preteklosti pretresali, ali njena vpletenost sploh ustreza vlogi, ki ji je bila dodeljena.

Proračun v kulturi

Beseda bo v prihodnje tekla še o proračunih v kulturi. NSK se namerava posvetiti tako javnim institucijam kot nevladnim organizacijam. Pri tem je treba upoštevati še inflacijo, ki prav tako narekuje pogoje delovanja in s tem programe. Sprejeta je bila tudi plačna reforma, za katero bo treba še ugotoviti, kaj bo dejansko prinesla na terenu.

O proračunih želi NSK razpravljati, potem ko bo znano finančno poslovanje v letošnjem letu in potem ko bodo predvidoma že sprejete spremembe krovnega zakona v kulturi, ki uvaja dvoletno financiranje javnih zavodov in na novo ureja položaj samostojnih delavcev v kulturi.

Obenem razmišljajo o naročilu nove raziskave, ki bi ponudila vpogled v stanje v kulturi ter iskanje morebitnih izboljšav za ohranitev obstoječega sistema, ki bi tudi omogočal posodobitve, nove ljudi in nove vsebine.