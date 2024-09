Finančne spodbude za podhranjeno področje

V nadaljevanju preberite:

Z ministrstva za kulturo so konec minulega tedna sporočili, da se bodo s sprejetjem sprememb proračuna za leti 2025 in 2026 sredstva za kulturo v prihodnjem letu povečala za nekaj manj kot 37 milijonov evrov. »Skoraj za polovico bomo povečali sredstva za slovenski film, vlagamo v ljubiteljsko kulturo, knjigo in javne zavode ter razpise,« je ob tem poudarila ministrica Asta Vrečko. Obenem je v petek začel mandat nacionalni svet za kulturo v novi sestavi, ki jo je junija imenoval državni zbor.

Kdo so njegovi člani ter kaj so ob povišanem proračunu za kulturo povedali na ministrstvu?