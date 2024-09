Vlada in sindikati v podpis prvega koraka plačne reforme

V nadaljevanju preberite:

Predvidoma danes popoldne bodo predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja podpisali dokumente, potrebne za to, da bo vlada jutri obravnavala predlog zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju in bo ta šel potem v parlamentarni postopek. Kompromis so našli pri vseh bistvenih vprašanjih, razen v eni točki, da pa bo reforma zaživela, jih čaka še nekaj korakov.