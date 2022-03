Najbolj skrbijo višje cene energentov, zadržani glede obrambnih izdatkov

V nadaljevanju preberite:

Da bodo osebno občutili posledice vojne v Ukrajini, skrbi več kot tri četrtine (76 odstotkov) vprašanih v javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo izvedel Inštitut Mediana, od tega dobro četrtino to zelo skrbi. Kljub zatrjevanju oblasti, da »ljudi ne bo pustila samih« v primeru zvišanja cen nafte in plina, so anketiranci kot pričakovane posledice vojne poudarili predvsem višje cene energentov (62 odstotkov). Preverite, kakšen sentiment imajo vprašani do obrambnih izdatkov in kdo najbolj podpira njihovo povišanje.